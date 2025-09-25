‘कामवाली बाई का बेटा हूं’, विशाल जेठवा का छलका दर्द, भावुक होकर कहा- मां ने घर-घर…

HOMEBOUND: बॉलीवुड में इस साल कई नए चेहरों ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से धमाल मचा दिया है. हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट फिल्म HOMEBOUND के अभिनेता विशाल जेठवा ने अपनी दमदार स्क्रीनपर अपनी जबरदस्त प्रेजेंस से कमाल कर दिया है. ईशान खट्टर और जहान्वी कपूर स्टार इस फिल्म में विशाल जेठवा एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म के सीन रिलीज़ होते ही दर्शकों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ़ करनी शुरू कर दी.

विशाल जेठवा क्यों हुए भावुक

डायरेक्टर नीरज घायवान की फिल्म ‘Homebound’ लगातार सुर्खियां बटोर रही है. वहीं हाल ही में मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. जहां ईशान खट्टर और विशाल जेठवा अपने स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आए. जान्हवी कपूर अपनी मां दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी द्वारा पहनी गई साड़ी पहने नज़र आईं थी. ‘Homebound’ की स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेता विशाल जेठवा कैमरामैन के सामने भावुक हो गए थे. वे इस कार्यक्रम में अपनी मां के साथ पहुंचे थे. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान विशाल जेठवा अपनी मां के साथ नज़र आए. जहां

विशाल ने एक इंटरव्यू में बताया कहानी

वे बेहद भावुक हो गए और अपनी मां के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए. जिससे वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए. विशाल के ये आंसू उनकी मां के संघर्ष को बयां कर रही थी. असल में कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान विशाल ने खुलासा किया था कि परिवार का पेट पालने के लिए उनकी मां को घर-घर जाकर काम करना पड़ा था. फिर आगे कहा कि उन्हें नौकरानी का बेटा होने पर ज़रा भी शर्म नहीं आती है. क्योंकि गरीबी और संघर्ष ने उन्हें आज एक आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए मज़बूत बनाया है.

विशाल जेठवा Homebound में नज़र आएंगे

विशाल जेठवा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ‘बाल कृष्ण’ से की थी. जिसके बाद वे ‘चक्रधारी अजय कृष्ण’ और ‘पार्टी टिल डाई’ जैसे शो में नज़र आए. उन्होंने 2019 में रानी मुखर्जी की फ़िल्म ‘Mardaani 2’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. जिसके लिए उन्हें आलोचकों की खूब सराहना मिली. अब वे ‘Homebound’ में मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म 26 सितंबर को थिएटर में दस्तक देगी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, यहां जानें पूरा कार्यक्रम