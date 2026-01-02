Home > एंटरटेनमेंट > ओटीटी पर ‘हक’, अब घर बैठे देखें यामी गौतम–इमरान हाशमी की कोर्टरूम ड्रामा

अगर आप भी सोशल ड्रामा (Social Drama) और लीगल थ्रिलर (Legal Thriller) की फिल्मों को बेहद ही पसंद करते हैं, तो ‘हक’ एक बेहतरीन विकल्प है जिसे अब आप Netflix पर घर बैठे बड़े ही आसानी से देख सकते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 2, 2026 3:49:50 PM IST

Netflix New Thriller Series Must Watch
Netflix New Thriller Series Must Watch


Netflix New Thriller Series Must Watch: बॉलीवुड की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘हक’ (Haq), में आपको इमरान हाशमी के साथ-साथ यामी गौतम नज़र आने वालीं हैं. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म सबसे पहले 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी. इसके अलावा इसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित गहरी कहानी के लिए इस फिल्म की  लोगों ने जमकरी तारीफ की थी. तो वहीं, दूसरी तरफ फिल्म का डिजिटल प्रीमियर हो चुका है और आप इस फिल्म को Netflix पर बड़े ही आसानी से देख सकते हैं. 

आखिर क्या है फिल्म की कहानी ?

दरअसल, यह फिल्म  एक लीगल–ड्रामा फिल्म पर पूरी तरह से आधारित है जो साल 1985 के शाह बानो केस से प्रेरित है. इसके साथ ही यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था जिसमें एक मुस्लिम महिला ने तलाक और रखरखाव के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भारी संघर्ष किया था. तो वहीं, दूसरी तरफ फिल्म में यामी गौतम इस लड़ाई को पर्दे पर जीवंत रूप से पेश करती हुईं नज़र आएंगी. जबकि इमरान हाशमी उनके पति का किरदार निभाते हैं.

कैसे और कहां देख सकते हैं फिल्म 

यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को भारत में बड़े पर्दे पर रिलीज़ की गई थी. अब यह फिल्म दर्शकों के लिए खास Netflix पर की गई है. यह फिल्म महिलाओं के अधिकार, न्याय और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कोर्टरूम की कहानी पर पूरी तरह से आधारित है. 

क्यों देखनी है यह फिल्म?

अब सबसे आखिरी में यह सवाल उठता है कि ‘हक’ सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म नहीं है, बल्कि यह सच्ची और सामाजिक लड़ाई और कानूनी अधिकारों पर पूरी तरह से आधारित है. तो वहीं, 
इसमें दमदार अभिनय, संवेदनशील विषय और कोर्टरूम सीनों को प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है. जिसे लोग जमकर पसंद कर रहे हैं. 

