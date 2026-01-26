Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई

Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: देश में एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें लगभग हर दिन सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो या तस्वीर वायरल होती ही रहती है. इसी कड़ी में हाल ही में एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव कथित तौर पर सोशलाइट ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होने लगीं.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि ओरी, एल्विश यादव के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान अचानक ऐसा सीन आता है, जिसमें एल्विश उनके गाल पर हाथ उठाते नजर आते हैं. वीडियो सामने आते ही कई फैंस को लगा कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे मजाक या एक्ट बताया.

प्रमोशनल वीडियो होने की चर्चा

जानकारी सामने आई है कि ये वीडियो किसी असली विवाद का नहीं, बल्कि एक स्क्रिप्टेड सीन हो सकता है. बताया जा रहा है कि ये एल्विश यादव के शो ‘Phodcast with Elvish’ के आने वाले एपिसोड का टीजर है. ये एपिसोड मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाला है. इसी वजह से माना जा रहा है कि वायरल क्लिप सिर्फ शो को लेकर बनाई गई है.

पुराने विवादों ने बढ़ाई गलतफहमी

एल्विश यादव का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका है, जिस कारण कई लोग इस वीडियो को गंभीरता से लेने लगे. साल 2024 में कंटेंट क्रिएटर मैक्सटर्न के साथ उनका झगड़ा चर्चा में रहा था, जिसमें पुलिस में शिकायत तक दर्ज हुई थी. इसके अलावा उसी साल जयपुर के एक रेस्टोरेंट में भी एल्विश का एक व्यक्ति के साथ विवाद सामने आया था. इन घटनाओं के कारण लोग इस नए वीडियो को लेकर और ज्यादा भ्रम में पड़ गए.

ओरी भी अलग विवाद को लेकर चर्चा में

दूसरी ओर, ओरी भी हाल ही में एक अलग वजह से सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘3 worst names’ नाम से एक रील पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सारा, पलक और अमृता जैसे नाम लिए थे. लोगों ने इन नामों को सारा अली खान, पलक तिवारी और अमृता सिंह से जोड़ दिया. इसके बाद खबर आई कि सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.