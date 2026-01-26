Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई

Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई

Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई दंग रह गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एल्विश यादव ओरी को थपप्ड़ मारते नजर आ रहे हैं. जिसे देख हर किसी के होश उड़ गए है, आइए जानते हैं वीडियो की सच्चाई-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 26, 2026 3:38:10 PM IST

Elvish Yadav Slap Orry Viral Video
Elvish Yadav Slap Orry Viral Video


Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: देश में एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें लगभग हर दिन सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो या तस्वीर वायरल होती ही रहती है. इसी कड़ी में हाल ही में एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव कथित तौर पर सोशलाइट ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होने लगीं.

You Might Be Interested In

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि ओरी, एल्विश यादव के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान अचानक ऐसा सीन आता है, जिसमें एल्विश उनके गाल पर हाथ उठाते नजर आते हैं. वीडियो सामने आते ही कई फैंस को लगा कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे मजाक या एक्ट बताया.

 प्रमोशनल वीडियो होने की चर्चा

जानकारी सामने आई है कि ये वीडियो किसी असली विवाद का नहीं, बल्कि एक स्क्रिप्टेड सीन हो सकता है. बताया जा रहा है कि ये एल्विश यादव के शो ‘Phodcast with Elvish’ के आने वाले एपिसोड का टीजर है. ये एपिसोड मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाला है. इसी वजह से माना जा रहा है कि वायरल क्लिप सिर्फ शो को लेकर बनाई गई है.

You Might Be Interested In

 पुराने विवादों ने बढ़ाई गलतफहमी

एल्विश यादव का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका है, जिस कारण कई लोग इस वीडियो को गंभीरता से लेने लगे. साल 2024 में कंटेंट क्रिएटर मैक्सटर्न के साथ उनका झगड़ा चर्चा में रहा था, जिसमें पुलिस में शिकायत तक दर्ज हुई थी. इसके अलावा उसी साल जयपुर के एक रेस्टोरेंट में भी एल्विश का एक व्यक्ति के साथ विवाद सामने आया था. इन घटनाओं के कारण लोग इस नए वीडियो को लेकर और ज्यादा भ्रम में पड़ गए.

 ओरी भी अलग विवाद को लेकर चर्चा में

दूसरी ओर, ओरी भी हाल ही में एक अलग वजह से सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘3 worst names’ नाम से एक रील पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सारा, पलक और अमृता जैसे नाम लिए थे. लोगों ने इन नामों को सारा अली खान, पलक तिवारी और अमृता सिंह से जोड़ दिया. इसके बाद खबर आई कि सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.

You Might Be Interested In
Tags: Elvish YadavElvish Yadav Slap Orry Viral Videohome-hero-pos-4Orry
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई
Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई
Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई
Elvish Yadav Slap Orry Viral Video: एल्विश यादव ने हिला दिया ओरी का सिस्टम, जड़ दिया जोरदार थप्पड़, जानें सच्चाई