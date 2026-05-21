Drishyam 3 X review: ‘दृश्यम 3’ ने आते ही मचाया तहलका, थिएटर से निकलते ही फैंस बोले- गजब क्लाइमैक्स!

Drishyam 3 X review: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मचअवेटेड फिल्म Drishyam 3 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर लोगों में लंबे समय से उत्साह बना हुआ था और रिलीज के पहले ही दिन थिएटरों के बाहर फैंस की भीड़ देखने को मिली. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. कई लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर की हैं.

ये फिल्म साल 2021 में आई Drishyam 2 का सीक्वल है और ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी मानी जा रही है. पहले दोनों पार्ट्स की सफलता के बाद अब तीसरे भाग से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं.

फैंस को पसंद आ रही फिल्म की कहानी और सस्पेंस

फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय दी. लोगों का कहना है कि फिल्म में एक बार फिर वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला है, जिसके लिए ‘दृश्यम’ सीरीज मशहूर है. मोहनलाल की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. फैंस का मानना है कि फिल्म की कहानी लोगों को आखिर तक बांधे रखती है.

Showtime #Drishyam3 [ Malayalam | Regal Cinemas | #32 ] — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) May 21, 2026

दमदार स्टारकास्ट से सजी है फिल्म

Drishyam 3 में Mohanlal के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, मुरली गोपी, सिद्दीकी और आशा सरथ ने अपने पुराने किरदार निभाए हैं. फिल्म को जीतू जोसेफ ने लिखा और निर्देशित किया है.

कैसे आया ‘दृश्यम 3’ का आइडिया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक Jeethu Joseph को ‘दृश्यम 2’ पूरी करने के बाद ही तीसरे भाग का विचार आ गया था. उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनके दिमाग में फिल्म का क्लाइमैक्स आया था. जब उन्होंने इस कहानी का आइडिया Mohanlal को सुनाया तो एक्टर को ये काफी पसंद आया और उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.

क्या आएगी ‘दृश्यम 4’ भी?

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में Mohanlal ने संकेत दिए कि ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी तीसरे भाग पर खत्म नहीं हो सकती. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जॉर्जकुट्टी का किरदार अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं हुआ है, इसलिए आगे ‘दृश्यम 4’ भी देखने को मिल सकती है. उनके इस बयान के बाद फैंस के बीच अगले पार्ट को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है.