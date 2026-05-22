Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा

Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा

Drishyam 3 Day 1 Box Office Collection: मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 ने पहले दिन शानदार कमाई करते हुए दुनियाभर में 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म को भारत और विदेशों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 10:27:42 AM IST

Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा


Drishyam 3 Day 1 Box Office Collection: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर अपनी चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. अपने दमदार एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए फेमस मोहनलाल ने इस फिल्म के जरिए लोगों का दिल फिर से जीत लिया है. रिलीज होते ही दृश्यम 3 ने सिनेमाघरों में शानदार माहौल बना दिया और पहले दिन की कमाई ने ये साबित कर दिया कि दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह था.

 पहले दिन की कमाई रही शानदार

दृश्यम 3 ने ओपनिंग डे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में करीब 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा मलयालम भाषा से मिला, जहां इसने लगभग 13.70 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

You Might Be Interested In

अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म की कुल कमाई करीब 18.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों को फिल्म की कहानी और मोहनलाल का अभिनय काफी पसंद आ रहा है.                                                        

विदेशों में भी दिखा फिल्म का जलवा

भारत के साथ-साथ विदेशों में भी दृश्यम 3 को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने पहले दिन लगभग 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. खास बात ये रही कि फिल्म ने विदेशों में भारत से ज्यादा कमाई की.

इसी के साथ फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे कलेक्शन करीब 43.37 करोड़ रुपये पहुंच गया है. ये किसी भी मलयालम फिल्म के लिए बेहद शानदार शुरुआत मानी जा रही है.

 वीकेंड में और बढ़ सकती है कमाई

फिल्म को रिलीज के साथ लंबा वीकेंड मिलने का फायदा भी मिल सकता है. चार दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म की कमाई में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. पहले दिन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड बना सकती है.

 अपनी ही फिल्म से पीछे रह गए मोहनलाल

हालांकि दृश्यम 3 ने शानदार शुरुआत की है, लेकिन ये मोहनलाल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म नहीं बन सकी. उनकी फिल्म एल 2 एमपुरान अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

 दर्शकों को पसंद आ रही है थ्रिलर कहानी

दृश्यम फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी के लिए जानी जाती है. तीसरे पार्ट में भी लोगों को वही रोमांच और रहस्य देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. मोहनलाल की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को और भी खास बना दिया है.

अब सभी की नजरें आने वाले दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं. अगर फिल्म इसी तरह दर्शकों को पसंद आती रही, तो ये जल्द ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है.

Tags: drishyam 3Drishyam 3 Day 1 Box Office Collectionmohanlal drishyam 3 film
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा
Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा
Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा
Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा