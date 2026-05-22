Drishyam 3 Day 1 BOC: भारत से ज्यादा विदेशों में चमकी ‘दृश्यम 3’, जानें कैसा रहा पहले दिन का आकड़ा

Drishyam 3 Day 1 Box Office Collection: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर अपनी चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. अपने दमदार एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए फेमस मोहनलाल ने इस फिल्म के जरिए लोगों का दिल फिर से जीत लिया है. रिलीज होते ही दृश्यम 3 ने सिनेमाघरों में शानदार माहौल बना दिया और पहले दिन की कमाई ने ये साबित कर दिया कि दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह था.

पहले दिन की कमाई रही शानदार

दृश्यम 3 ने ओपनिंग डे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में करीब 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा मलयालम भाषा से मिला, जहां इसने लगभग 13.70 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म की कुल कमाई करीब 18.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों को फिल्म की कहानी और मोहनलाल का अभिनय काफी पसंद आ रहा है.

विदेशों में भी दिखा फिल्म का जलवा

भारत के साथ-साथ विदेशों में भी दृश्यम 3 को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने पहले दिन लगभग 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. खास बात ये रही कि फिल्म ने विदेशों में भारत से ज्यादा कमाई की.

इसी के साथ फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे कलेक्शन करीब 43.37 करोड़ रुपये पहुंच गया है. ये किसी भी मलयालम फिल्म के लिए बेहद शानदार शुरुआत मानी जा रही है.

वीकेंड में और बढ़ सकती है कमाई

फिल्म को रिलीज के साथ लंबा वीकेंड मिलने का फायदा भी मिल सकता है. चार दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म की कमाई में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. पहले दिन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड बना सकती है.

अपनी ही फिल्म से पीछे रह गए मोहनलाल

हालांकि दृश्यम 3 ने शानदार शुरुआत की है, लेकिन ये मोहनलाल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म नहीं बन सकी. उनकी फिल्म एल 2 एमपुरान अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

दर्शकों को पसंद आ रही है थ्रिलर कहानी

दृश्यम फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी के लिए जानी जाती है. तीसरे पार्ट में भी लोगों को वही रोमांच और रहस्य देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. मोहनलाल की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को और भी खास बना दिया है.

अब सभी की नजरें आने वाले दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं. अगर फिल्म इसी तरह दर्शकों को पसंद आती रही, तो ये जल्द ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है.