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Drishyam 3 Box Office Day 1: पहले दिन इतने करोड़ का गेट खोलेगी मोहनलाल की फिल्म, करोड़ों का आकड़ा करेगी पार

Drishyam 3 Box Office Day 1: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ आखिरकार 21 मई को रिलीज हो गई. फिल्म की रिलीज पहले टली थी. अब इससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग और नए रिकॉर्ड की उम्मीद है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 21, 2026 10:20:18 AM IST

Drishyam 3 Box Office Day 1: पहले दिन इतने करोड़ का गेट खोलेगी मोहनलाल की फिल्म, करोड़ों का आकड़ा करेगी पार


Drishyam 3 Box Office Day 1: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की मचअवेटेड फिल्म Drishyam 3 आखिरकार 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लंबे समय से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. खास बात ये है कि फिल्म को मोहनलाल के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया, जिससे लोगों के बीच इसका उत्साह और भी बढ़ गया है.

पहले मेकर्स इस फिल्म को अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज करने की तैयारी में थे, लेकिन मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई थी. खाड़ी देशों में मोहनलाल की फिल्मों का बड़ा बाजार माना जाता है और वहां से फिल्म को शानदार कमाई मिलने की उम्मीद रहती है. ऐसे में मेकर्स कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय हालात का असर फिल्म के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ सकता था.

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 कई खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई फिल्म की शूटिंग

फिल्म की शूटिंग केरल की कई खूबसूरत जगहों पर की गई है. इसमें थोडुपुझा, वागामोन, एर्नाकुलम और तिरुवल्ला जैसे इलाके शामिल हैं. इन लोकेशन्स को फिल्म की कहानी और माहौल के हिसाब से खास तौर पर चुना गया था. लोगों को फिल्म में शानदार विजुअल्स और दमदार थ्रिल देखने को मिल सकता है.

 बॉक्स ऑफिस पर बना सकती है बड़ा रिकॉर्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर Drishyam 3 दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करती है, तो ये मोहनलाल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन जाएगी. फिलहाल उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड L2: Empuraan के नाम दर्ज है, जिसने दुनियाभर में करीब 70 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी.

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी अपनी मजबूत कहानी और सस्पेंस के लिए जानी जाती है. पहले दोनों पार्ट्स को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था. अब तीसरे भाग से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस बार कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा.

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