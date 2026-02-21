Do Deewane Seher Mein Vs Assi: ‘दो दीवाने शहर में’ vs ‘अस्सी’, बॉक्स ऑफिस पर किसका बजेगा डंका? जानें ओपनिंग डे कलेक्शन

Do Deewane Seher Mein Vs Assi Box Office Collection : इस हफ्ते शुक्रवार, 20 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों ने एक साथ दस्तक दी है. दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. तापसी पन्नू स्टारर फिल्म ‘अस्सी’ और दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इस बार कौन बाजी मारने वाला है.

‘दो दीवाने शहर में’ पहले दिन का कलेक्शन

रवि उदयवार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ₹1.25 करोड़ कमाए. शुक्रवार को ‘दो दीवाने शहर में’ की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 9.29 परसेंट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी जयपुर (16 परसेंट) से आई. सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की पहली स्क्रीन अपीयरेंस वाली यह फिल्म मुंबई के दो अजीब मिलेनियल्स की कहानी बताती है जो खुद को स्वीकार करने के लिए स्ट्रगल करते हुए प्यार पाते हैं. सिद्धांत और मृणाल के अलावा, फिल्म में इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा और विराज गेहलानी भी हैं.

‘अस्सी’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ₹1 करोड़ कमाए. ‘अस्सी’ की शुक्रवार को कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 7.38 परसेंट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी चेन्नई (22.67 परसेंट) से आई. यह फिल्म एक वकील (तापसी पन्नू) की कहानी है जो एक सेक्शुअल असॉल्ट केस लड़ती है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के उसके सफर को दिखाती है. यह फिल्म न सिर्फ सेक्शुअल असॉल्ट केस पर फोकस करती है, बल्कि लीगल प्रोसेस और कोर्ट हियरिंग के बारे में भी जानकारी देती है.

‘दो दीवाने शहर में’ vs ‘अस्सी’

सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ से थोड़ी पीछे दिख रही है. बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त है.

