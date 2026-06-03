चोरी होने वाला था दिव्यांका त्रिपाठी का बच्चा! अस्पताल में आखिर क्या हुआ? विवेक दहिया ने खुद बताई पूरी कहानी

Divyanka Vivek twin son: टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और अभिनेता विवेक दहिया इन दिनों अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दौर का आनंद ले रहे हैं. शादी के एक दशक बाद माता-पिता बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है. हाल ही में कपल ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए फैंस को उस खास पल का गवाह बनाया, जब वे अपने जुड़वा बेटों को पहली बार अस्पताल से घर लेकर पहुंचे. इस व्लॉग में सिर्फ भावुक पल ही नहीं थे, बल्कि परिवार के बीच हुई मजेदार बातचीत ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. खासकर दिव्यांका की बड़ी बहन और विवेक दहिया के बीच बच्चों को लेकर हुई हंसी-मजाक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

जब दिव्यांका की बहन ने मांगा एक बच्चा

व्लॉग में दिखाया गया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूरा परिवार घर लौटने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान दिव्यांका त्रिपाठी की बड़ी बहन मजाक करते हुए विवेक दहिया से कहती हैं कि दोनों बच्चे एक साथ संभालना आसान नहीं होगा, इसलिए एक बच्चा उन्हें दे दिया जाए और वह उसे अपने घर ले जाएंगी. उनकी यह बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन विवेक दहिया तुरंत मना कर देते हैं. इसके बाद दिव्यांका की बहन उनसे एक और मजेदार सवाल पूछती हैं कि अगर किसी परिस्थिति में उन्हें दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेंगे?

विवेक दहिया का जवाब सुनकर छूट गई सबकी हंसी

दिव्यांका की बहन के सवाल पर विवेक दहिया ने ऐसा जवाब दिया, जिसने पूरे माहौल को और भी हल्का बना दिया. उन्होंने हंसते हुए कहा, “खुद बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नहीं दूंगा दीदी.” विवेक की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे. दिव्यांका की बहन भी उनकी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं. मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ. व्लॉग में आगे दिखाया गया कि दिव्यांका की बहन अस्पताल से निकलते समय सामान के साथ बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगती हैं और मजाक में कहती हैं कि उनका काम पूरा हो गया है और उनका सारा सामान उनके पास है. यह देखकर विवेक दहिया उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, “दीदी एक सेकंड, उसे दो. लेकिन दिव्यांका की बहन मजाक जारी रखते हुए जवाब देती हैं कि उनके पास सिर्फ उनका सामान है, और कुछ नहीं.

‘अभी बच्चा चोरी होने वाला था’

बहन की इस शरारत पर विवेक दहिया भी मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं,”हद है भाई, बच्चा चोरी होने वाला था अभी. उनका यह मजाकिया कमेंट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पारिवारिक बॉन्डिंग को खूब पसंद कर रहे हैं.

घर पहुंचते ही हुआ शानदार स्वागत

अस्पताल से घर पहुंचने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी और उनके जुड़वा बेटों का बेहद खास अंदाज में स्वागत किया गया. व्लॉग में दिखाया गया कि सबसे पहले दिव्यांका की मां पूरे परिवार की आरती उतारती हैं. इसके बाद नवजात बच्चों और दिव्यांका का गृह प्रवेश कराया जाता है. घर को खूबसूरत सजावट से सजाया गया था, जिससे माहौल और भी भावुक और उत्सवमय नजर आया. परिवार के सभी सदस्य इस खुशी के मौके को यादगार बनाने में जुटे दिखाई दिए.

फैंस को पसंद आ रही परिवार की यह झलक

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं. ऐसे में माता-पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी की नई शुरुआत देखने के लिए फैंस भी काफी उत्साहित हैं. यही वजह है कि उनका यह व्लॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग परिवार के बीच की प्यारी केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं.