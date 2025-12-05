Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा…ये क्या बोल गईं दिव्या खोसला, T-Series के मालिक से तलाक पर भी तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा…ये क्या बोल गईं दिव्या खोसला, T-Series के मालिक से तलाक पर भी तोड़ी चुप्पी

Divya Khossla News: दिव्या खोसला हाल में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जो बॉलीवुड के फैंस को झटका दे सकता है. साथ ही एक्ट्रेस ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से तलाक की अफवाहों पर भी बात की है.

By: Prachi Tandon | Published: December 5, 2025 5:58:27 PM IST

Divya Khossla on Divorce Rumors: बॉलीवुड एक्ट्रेस और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. वह कभी सोशल मीडिया पोस्ट से पॉपुलैरिटी बटोरती हैं, तो कभी अपनी फिल्मों के लेकर चर्चाओं में छा जाती हैं. एक्ट्रेस इन दिनों बॉलीवुड को मगरमच्छों से भरा कहने की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. इतना ही नहीं, दिव्या खोसला ने पति भूषण कुमार से अलग होने की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया है. दरअसल, दिव्या ने हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर आस्क मी एनिथिंग (Ask Me Anything) सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया है. 

दिव्या खोसला ने बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल पर की बात

रेडिट पर आस्क मी एनिथिंग सेशन में एक यूजर ने दिव्या खोसला से पूछा कि वह बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल, जहरीलेपन और दिखावे को लेकर बढ़ रहे दबाव में खुद को कैसे मानसिक तौर पर मजबूत रखती हैं. इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है कि उन्हें खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ हैं और आप उनके बीच से रास्ता बना रहे हैं. 

दिव्या खोसला ने साथ ही कहा, उन्हें लगता है कि सबसे जरूरी चीज है अपने आप के लिए सच्चे रहना. वह काम पाने के लिए कभी भी अपनी आत्मा नहीं बेचेंगी. उनका यह भी कहना था, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है और सबसे जरूरी बात है कि जब आप ऊपर पहुंचे तो आपके पास अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड होना चाहिए. 

भूषण कुमार संग तलाक की अफवाहों पर दिव्या का रिएक्शन

रेडिट के इसी सेशन में दिव्या खोसला ने भूषण कुमार संग तलाक की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया है. एक यूजर ने चैट सेशन में पूछा कि क्या वह तलाकशुदा हैं? दिव्या ने इस सवाल का चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मीडिया सचमुच यही चाहता है. बता दें, दिव्या खोसला और भूषण कुमार की तलाक की अफवाहों को हवा तब मिली थी जब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से अपने नाम के आगे से कुमार सरनेम हटा दिया था. अफवाहों के बाद दिव्या और भूषण के स्पोकसपर्सन ने बताया था कि उनका तलाक नहीं हो रहा है. बल्कि, एक्ट्रेस ने ऐसा ज्योतिषी कारणों की वजह से किया है. 

