बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा…ये क्या बोल गईं दिव्या खोसला, T-Series के मालिक से तलाक पर भी तोड़ी चुप्पी

Divya Khossla on Divorce Rumors: बॉलीवुड एक्ट्रेस और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. वह कभी सोशल मीडिया पोस्ट से पॉपुलैरिटी बटोरती हैं, तो कभी अपनी फिल्मों के लेकर चर्चाओं में छा जाती हैं. एक्ट्रेस इन दिनों बॉलीवुड को मगरमच्छों से भरा कहने की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. इतना ही नहीं, दिव्या खोसला ने पति भूषण कुमार से अलग होने की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया है. दरअसल, दिव्या ने हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर आस्क मी एनिथिंग (Ask Me Anything) सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया है.

दिव्या खोसला ने बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल पर की बात

रेडिट पर आस्क मी एनिथिंग सेशन में एक यूजर ने दिव्या खोसला से पूछा कि वह बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल, जहरीलेपन और दिखावे को लेकर बढ़ रहे दबाव में खुद को कैसे मानसिक तौर पर मजबूत रखती हैं. इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है कि उन्हें खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ हैं और आप उनके बीच से रास्ता बना रहे हैं.

दिव्या खोसला ने साथ ही कहा, उन्हें लगता है कि सबसे जरूरी चीज है अपने आप के लिए सच्चे रहना. वह काम पाने के लिए कभी भी अपनी आत्मा नहीं बेचेंगी. उनका यह भी कहना था, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है और सबसे जरूरी बात है कि जब आप ऊपर पहुंचे तो आपके पास अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: मुंबई में 12 करोड़ का घर, 100 से ज्यादा Ads में किया काम; Sara Arjun हैं 20 की उम्र में करोड़ों की मालकिन

भूषण कुमार संग तलाक की अफवाहों पर दिव्या का रिएक्शन

रेडिट के इसी सेशन में दिव्या खोसला ने भूषण कुमार संग तलाक की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया है. एक यूजर ने चैट सेशन में पूछा कि क्या वह तलाकशुदा हैं? दिव्या ने इस सवाल का चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मीडिया सचमुच यही चाहता है. बता दें, दिव्या खोसला और भूषण कुमार की तलाक की अफवाहों को हवा तब मिली थी जब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से अपने नाम के आगे से कुमार सरनेम हटा दिया था. अफवाहों के बाद दिव्या और भूषण के स्पोकसपर्सन ने बताया था कि उनका तलाक नहीं हो रहा है. बल्कि, एक्ट्रेस ने ऐसा ज्योतिषी कारणों की वजह से किया है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…