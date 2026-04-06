इस हीरोइन ने 3 साल में ही बना लिया था नाम, श्रीदेवी-माधुरी को कर दिया था पीछे, दी थी 13 हिट फिल्में

Guess The Actress: एक्ट्रेस दिव्या भारती भारतीय सिनेमा का उभरता सितारा थीं. महज तीन साल के छोटे से करियर में उन्होंने 13 हिट फिल्में देकर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेज में शामिल कर लिया था. उनकी मासूमियत और स्क्रीन पर मौजूद चार्म ने लोगों और बड़े डायरेक्टर्स दोनों को आकर्षित किया. इतने कम समय में ही वो श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेज को कड़ी टक्कर देने लगी थीं.

दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री की फिल्म ‘बोब्बिली राजा’ (1990) से की थी. इसके बाद उन्होंने 1992 में बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म ‘विश्वात्मा’ से. उनकी एक्टिंग और मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया और देखते ही देखते वो हर बड़े डायरेक्टर की पसंद बन गईं. उनका स्टारडम इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार माना जाने लगा. लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था. जब उनका करियर चरम पर था, 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ 19 साल की उम्र में उनका आकस्मिक निधन हो गया. इस हादसे ने इंडस्ट्री और फैंस दोनों को शोक में डुबो दिया.

ज्योतिषी की भविष्यवाणी

दिव्या भारती की कजिन कायनात अरोड़ा ने एक खुलासा किया था कि उनके बचपन में ही एक ज्योतिषी ने कहा था कि दिव्या की उम्र कम है. दिव्या की मां ने इसके बाद सालों तक पूजा-पाठ और सुरक्षा अनुष्ठान करवाए. लेकिन जब दिव्या फिल्मों के लिए मुंबई शिफ्ट हुईं, ये अनुष्ठान बीच में ही छूट गए. इसके कुछ समय बाद ही वो दुखद हादसा हुआ.

कायनात ने ये भी बताया कि दिव्या के निधन के बाद उनके परिवार ने ज्योतिषी से संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि दिव्या का पुनर्जन्म होगा. ये भविष्यवाणी आज भी उनके फैंस के बीच एक रहस्य बनी हुई है.

विरासत और यादें

भले ही दिव्या भारती का करियर सिर्फ तीन साल का रहा, लेकिन उन्होंने उस समय इंडस्ट्री में अपना अद्वितीय स्थान बनाया. उनकी फिल्मों का आकर्षण और उनकी ऊर्जा आज भी लोगों को भाती है. उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स को उस समय की अन्य हीरोइनों ने पूरा किया, लेकिन दिव्या की जैसी चुलबुली अदाएं और स्क्रीन पर पकड़ किसी ने पूरी तरह नहीं निभाई.