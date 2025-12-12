Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इम्तियाज अली संग दिलजीत दोसांझ ने शुरू की दूसरी फिल्म, BTS व्लॉग शेयर कर दिया अपडेट

इम्तियाज अली संग दिलजीत दोसांझ ने शुरू की दूसरी फिल्म, BTS व्लॉग शेयर कर दिया अपडेट

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में अपनी दिनचर्या शेयर की. इम्तियाज अली के साथ उनकी नई फिल्म चमकिला पर काम कर रहे हैं. ‘बॉर्डर 2’ का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 12, 2025 11:56:03 AM IST

Diljit Dosanjh
Diljit Dosanjh


Diljit Dosanjh: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने नए प्रोजेक्ट्स और फिल्मों के लिए लगातार सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने फैंस को पंजाब में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाई. एक्टर ने निर्देशक इम्तियाज अली के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के दौरान एक वीडियो शेयर किया.

दिलजीत अपनी दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू करते हैं. उन्होंने अपनी दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे की और कुछ व्यायाम किया. इसके बाद उन्होंने नाश्ते में फलों और प्रोटीन का सेवन किया.

 शूटिंग का दिन

नाश्ते के बाद दिलजीत अपनी टीम के साथ शूटिंग के लिए रवाना हुए. उन्होंने कुछ सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माए और सेट पर इम्तियाज अली के साथ बातचीत की. दिनभर की शूटिंग के बाद उन्होंने सेट से वापस हवेली लौट आए.

 दिलजीत और इम्तियाज अली का दूसरा प्रोजेक्ट

ये फिल्म दिलजीत और इम्तियाज अली का दूसरा सहयोग है, पहले उन्होंने ‘अमर सिंह चमकिला’ फिल्म में काम किया था. नई फिल्म 1980 के दशक के फेमस और विवादित पंजाबी सिंगर-सॉन्गराइटर चमकिला की कहानी बताएगी. इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा चमकिला की पत्नी के रूप में नजर आएंगी.

 चमकिला का जीवन

चमकिला को ‘पंजाब का एल्विस’ कहा जाता था. उनकी एनर्जी, शानदार परफॉर्मेंस और साहसी गीतों के कारण वे लोगों के बीच बेहद फेमस थे. उनकी और उनकी पत्नी अमरजोत की 1988 में हत्या हो गई थी. उनका जीवन और संगीत पंजाबी सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

 अंतरराष्ट्रीय पहचान

ये फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सराही गई. दिलजीत के अभिनय के लिए उन्हें इंटरनेशनल एम्मी अवॉर्ड्स में ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेता’ के लिए नामांकित किया गया. इसके अलावा फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी या मिनी-सीरीज श्रेणी में भी नामांकन मिला.

 ‘बॉर्डर 2’ की तैयारी

इसके अलावा, दिलजीत की आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का पोस्टर जारी किया गया. पोस्टर में वो भारतीय वायु सेना के अधिकारी के रूप में लड़ाकू जेट में बैठे नजर आ रहे हैं.

 

Amar Singh Chamkiladiljit dosanjhDiljit Imtiaz new projectImtiaz Ali
