मुझे मौत का डर नहीं…बीच कॉन्सर्ट में ऐसा क्यों बोले दिलजीत दोसांझ? थम गईं फैन्स की धड़कनें

Diljit Dosanjh Statements: दिलजीत दोसांझ आजकल विदेशों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं. उनके हाल के एक कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि यह खास पल 30 अप्रैल, 2026 को कनाडा के कैलगरी में स्कोटियाबैंक सैडल्डोम में उनके ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ शो के दौरान हुआ था. कॉन्सर्ट के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें सिंगर को परफॉर्मेंस के बीच में रुककर दर्शकों से बात करते हुए दिखाया गया था.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिलजीत दोसांझ को पंजाबी में बोलते हुए सुना जा सकता है. उन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही निजी और गहरी बातें शेयर की हैं.

दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?

दरसअल, उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से पहले ही जा चुका हूं. मुझे मौत का कोई डर नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिसंबर में मैं इस शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रहा था. हालांकि मेरा अभी कुछ काम बाकी है; उसे पूरा करने के बाद ही मैं इस शरीर को छोड़ूंगा. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है. यह सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं है; यह अभी भी मौजूद है और हमेशा रहेगा. मैं इस दुनिया को पहले ही छोड़ चुका हूं, यही सच है. मैं यहां इस स्टेज पर खड़ा हूं और यह स्टेज ही मेरा भगवान है.







‘मुझे मौत का कोई डर नहीं है’

उन्होंने आगे कहा कि मुझे मौत का कोई डर नहीं है और न ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है. मैं सबसे प्यार करता हूं. प्यार, इज्जत और माफी, मैं इन मूल्यों को अपने जीवन में जितना हो सके अपनाने की कोशिश कर रहा हूं. जो लोग अभी भी मेरे साथ खड़े हैं, यही पंजाब का असली मतलब है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद फैन्स अपनी-अपनी चिंता व्यक्त करने लगे. एक यूजर ने लिखा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें लगातार इतनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि उन्हें हर कोई बहुत पसंद करता है. इसके अलावा, एक और यूज़र ने कमेंट किया कि यह बहुत दुख की बात है कि लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अवीची, चेस्टर बेनिंगटन, एमी वाइनहाउस, एसएसआर, इतने सारे लोग अपने करियर के पीक पर चले गए. मैं खुद गंभीर डिप्रेशन से गुजर चुका हूं, जबकि करियर में बहुत अच्छा कर रहा था. मैं गवाही दे सकता हूं कि बिस्तर से उठना कितना मुश्किल होता है. मुझे उम्मीद है कि भारतीय लोग मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लेंगे, बजाय इसके कि ट्रोल करके स्थिति को और बदतर बनाएं.