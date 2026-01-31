Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!

‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!

Kalpana Iyer Dance Video: एक्ट्रेस कल्पना अय्यर (Kalpana Iyer) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वह 'रंभा हो' गाने पर काफी जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 31, 2026 1:11:31 PM IST

एक्ट्रेस कल्पना अय्यर'रंभा हो' गाने पर काफी जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस कल्पना अय्यर'रंभा हो' गाने पर काफी जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं.


Kalpana Iyer Viral Video: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म में आइकॉनिक रेट्रो ट्रैक का इस्तेमाल काफी स्मार्ट तरीके से किया गया है. जिसे काफी ज्याद पसंद किया गया है. फिल्म की रिलीज के करीब दो महीने बाद एक्ट्रेस कल्पना अय्यर (Kalpana Iyer) ने 70 साल की उम्र में इस पर डांस करके उस जादू को फिर से बनाया है. बता दें कि, उन्होंने ही 1981 की फिल्म अरमान में इस गाने में काम किया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 

एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वह ‘रंभा हो’ गाने पर काफी जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में कल्पना ने कैप्शन में लिखा कि ‘एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजा, यह कल रात का है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने किया है. मैंने काफी समय से डांस नहीं किया है. यह बहुत खास शाम थी…सिद्धांत की शादी.’
 

You Might Be Interested In
View this post on Instagram

A post shared by Femina Miss India (@missindiaorg)

You Might Be Interested In



फैंस का रिएक्शन 

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया. फैंस कमेंट सेक्शन में काफी तारीफें कर रही हैं. एक फैन ने लिखा कि ‘काश हम भी ऐसे ही बूढ़े हों.’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘हम आपके बहुत बड़े फैन हैं.’ वीडियो वायरल होने के बाद, कल्पना अय्यर ने एक नए कैप्शन के साथ वीडियो फिर से शेयर किया. उन्होंने लिखा कि ‘आप सभी के प्यार, दया और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी हूं.’

कौन हैं कल्पना अय्यर?

कल्पना अय्यर बॉलीवुड में नेगेटिव रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं. वह मिस इंडिया 1978 पेजेंट में फर्स्ट रनर-अप थीं. बाद में उन्होंने मिस वर्ल्ड 1978 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 1980 की फिल्म प्यारा दुश्मन के “हरि ओम हरि” में उन्होंने जबरदस्त डांस किया था. उसके बाद 1981 में अरमान के “रंभा हो” से एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं.

 

You Might Be Interested In
Tags: dhurandharkalpana iyerramba ho
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026
‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!
‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!
‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!
‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!