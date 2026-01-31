‘धुरंधर’ का गाना सुनते ही लगा 440 का झटका, 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने लगाए ऐसे ठुमके; स्टेज पर आ गया भूकंप!

Kalpana Iyer Viral Video: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म में आइकॉनिक रेट्रो ट्रैक का इस्तेमाल काफी स्मार्ट तरीके से किया गया है. जिसे काफी ज्याद पसंद किया गया है. फिल्म की रिलीज के करीब दो महीने बाद एक्ट्रेस कल्पना अय्यर (Kalpana Iyer) ने 70 साल की उम्र में इस पर डांस करके उस जादू को फिर से बनाया है. बता दें कि, उन्होंने ही 1981 की फिल्म अरमान में इस गाने में काम किया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वह ‘रंभा हो’ गाने पर काफी जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में कल्पना ने कैप्शन में लिखा कि ‘एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजा, यह कल रात का है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने किया है. मैंने काफी समय से डांस नहीं किया है. यह बहुत खास शाम थी…सिद्धांत की शादी.’

फैंस का रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया. फैंस कमेंट सेक्शन में काफी तारीफें कर रही हैं. एक फैन ने लिखा कि ‘काश हम भी ऐसे ही बूढ़े हों.’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘हम आपके बहुत बड़े फैन हैं.’ वीडियो वायरल होने के बाद, कल्पना अय्यर ने एक नए कैप्शन के साथ वीडियो फिर से शेयर किया. उन्होंने लिखा कि ‘आप सभी के प्यार, दया और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी हूं.’

कौन हैं कल्पना अय्यर?