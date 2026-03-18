धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?

Dhurandhar Screening Controversy: धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar: The Revenge) को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन-ड्रामा फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. रिलीज से ठीक पहले फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसने फैंस को चौंका भी दिया और थोड़ा निराश भी किया.

तकनीकी दिक्कतों से टले शो

फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मलयालम और कन्नड़ भाषा के शो तकनीकी कारणों से टाल दिए गए हैं. हालांकि, हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन तय समय पर ही रिलीज होंगे. हिंदी शो शाम 5 बजे से शुरू होंगे, जबकि तमिल और तेलुगु शो रात 9 बजे से चलाए जाएंगे. वहीं मलयालम और कन्नड़ दर्शकों को फिल्म देखने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा.

बिलासपुर में हंगामा

इस बीच, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिल्म के पहले शो के दौरान हंगामा भी देखने को मिला. 36 मॉल स्थित सिनेमा हॉल में शो एक घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिससे दर्शक नाराज हो गए. गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए टिकट के पैसे वापस करने की मांग की. दर्शकों ने आरोप लगाया कि पहले शो के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले गए. वहीं, सिनेमा प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि फिल्म का प्रिंट देर से पहुंचने के कारण शो में देरी हुई.

टीम ने मांगी माफी

फिल्ममेकर्स ने इस असुविधा के लिए दर्शकों से माफी भी मांगी है. जिन लोगों ने मलयालम या कन्नड़ वर्जन के टिकट पहले से बुक किए हैं, उनके लिए दो विकल्प दिए गए हैं—या तो वे अपना पूरा रिफंड ले सकते हैं या फिर हिंदी वर्जन को सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं. टीम ने भरोसा दिलाया कि तकनीकी समस्या जल्द ही ठीक कर ली जाएगी और सभी भाषाओं में फिल्म उपलब्ध होगी.

निर्देशक की खास अपील

इससे पहले Aditya Dhar ने दर्शकों से एक खास अपील भी की थी. उन्होंने सभी फैंस से आग्रह किया कि फिल्म की कहानी या स्पॉइलर पहले से शेयर न करें, ताकि हर दर्शक बिना किसी जानकारी के फिल्म का आनंद ले सके. उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी अलग राय बनाने का मौका मिलना चाहिए.

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