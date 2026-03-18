Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?

धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?

Dhurandhar Theatre Problem: फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मलयालम और कन्नड़ भाषा के शो तकनीकी कारणों से टाल दिए गए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 18, 2026 10:13:02 PM IST

धुरंधर: द रिवेंज
धुरंधर: द रिवेंज


Dhurandhar Screening Controversy: धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar: The Revenge) को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन-ड्रामा फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. रिलीज से ठीक पहले फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसने फैंस को चौंका भी दिया और थोड़ा निराश भी किया.

You Might Be Interested In

तकनीकी दिक्कतों से टले शो

फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मलयालम और कन्नड़ भाषा के शो तकनीकी कारणों से टाल दिए गए हैं. हालांकि, हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन तय समय पर ही रिलीज होंगे. हिंदी शो शाम 5 बजे से शुरू होंगे, जबकि तमिल और तेलुगु शो रात 9 बजे से चलाए जाएंगे. वहीं मलयालम और कन्नड़ दर्शकों को फिल्म देखने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा.

बिलासपुर में हंगामा

इस बीच, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिल्म के पहले शो के दौरान हंगामा भी देखने को मिला. 36 मॉल स्थित सिनेमा हॉल में शो एक घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिससे दर्शक नाराज हो गए. गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए टिकट के पैसे वापस करने की मांग की. दर्शकों ने आरोप लगाया कि पहले शो के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले गए. वहीं, सिनेमा प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि फिल्म का प्रिंट देर से पहुंचने के कारण शो में देरी हुई.

You Might Be Interested In

टीम ने मांगी माफी

फिल्ममेकर्स ने इस असुविधा के लिए दर्शकों से माफी भी मांगी है. जिन लोगों ने मलयालम या कन्नड़ वर्जन के टिकट पहले से बुक किए हैं, उनके लिए दो विकल्प दिए गए हैं—या तो वे अपना पूरा रिफंड ले सकते हैं या फिर हिंदी वर्जन को सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं. टीम ने भरोसा दिलाया कि तकनीकी समस्या जल्द ही ठीक कर ली जाएगी और सभी भाषाओं में फिल्म उपलब्ध होगी.

निर्देशक की खास अपील

इससे पहले Aditya Dhar ने दर्शकों से एक खास अपील भी की थी. उन्होंने सभी फैंस से आग्रह किया कि फिल्म की कहानी या स्पॉइलर पहले से शेयर न करें, ताकि हर दर्शक बिना किसी जानकारी के फिल्म का आनंद ले सके. उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी अलग राय बनाने का मौका मिलना चाहिए.

Dhurandhar: धुरंधर पार्ट-2 को लेकर नया ट्विस्ट! किसने की बैन करने की मांग? क्या 19 मार्च को नहीं हो पाएगी रिलीज?

You Might Be Interested In
Tags: Dhurandhar screening issueDhurandhar show cancellationDhurandhar The Revenge cancelled showsDhurandhar The Revenge technical glitchDhurandhar theatre problem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026

माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत...

March 17, 2026

कौन से हैं वो देश जहां सूरज ढलने में लेता...

March 17, 2026

इस ईद एथनिक आउटफिट में लगाना है चार-चांद? ट्राई करें...

March 16, 2026
धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?
धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?
धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?
धुरंधर: द रिवेंज को देखने आए फैंस हुए नाराज, फिल्ममेकर्स को मांगनी पड़ी माफी; जानें क्या है मामला?