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Dhurandhar 2 BO Day 3: बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी ‘धुरंधर 2’, महज 3 दिन में 300 करोड़ पार; 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म!

Dhurandhar The Revenge Box Office Collections: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

By: Preeti Rajput | Published: March 22, 2026 9:20:55 AM IST

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर रही है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर रही है.


Dhurandhar The Revenge Box Office Collections: ‘आदित्य धर’ की धुरधंर 2 की हर तरफ चर्चा हो रही है. फिल्म ने 3 दिन में बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. ‘धुरंधर 2’ रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

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धुरंधर 2 ने तीसरे दिन किया इतना कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. फिल्म को 81 .6 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी मिली है. धुरंधर 2 को 20,917 शोज में दिखाया गया है. फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ की कमाई की है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 339.27 करोड़ हो गया है. जानकारी के मुताबिक, तीसरे दिन हिंदी भाषा में 105 करोड़ की कमाई की. वहीं कन्नड़ में 1 लाख, मलयालम में 4 लाख, तमिल में 2.95 करोड़ और तेलुगू में 5 करोड़ की कमाई की है. 

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 

अगर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 404.54 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. यह दिखाता है कि फिल्म केवल  मल्टीप्लेक्स ही नहीं, बल्कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी काफी बेहतरीन कलेक्शन कर रही है. 

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500 करोड़ के क्लब में होगी शामिल 

ग्लोबल लेवल पर भी धुरंधर 2 कमाल का प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 501.04 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. जिससे वह 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. 

धुरंधर 2 के बारे में सब कुछ

धुरंधर 2 को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणवीर सिंह पाकिस्तानी जासूस हमज़ा अली मज़ारी का रोल निभा रहे हैं. फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी अहम रोल में हैं. फिल्म को इसकी दिलचस्प कहानी, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार टेक्निकल काम के लिए दर्शक पसंद कर रहे हैं.

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Tags: Box Office CollectionDhurandhar 2ranveer singh
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