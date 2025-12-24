Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या सच में धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने छोड़ दी दृश्यम 3’? जानिए पूरा सच और वजह..!

Akshaye Khanna fees hike: फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हिट है. अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने सबको प्रभावित किया. खबर है कि उन्होंने फीस और क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से दृश्यम 3 से वॉकआउट किया, पर बातचीत अभी जारी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 24, 2025 11:58:49 AM IST

Akshaye Khanna left Drishyam 3: फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने सभी का ध्यान खींचा है. चाहे डांस हो या दमदार डायलॉग, हर सीन में उन्होंने अपनी मौजूदगी साबित की है. इस फिल्म की सफलता के बाद अक्षय खन्ना की डिमांड भी बढ़ गई है.

हाल ही में खबर आई है कि अक्षय खन्ना ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 से हाथ पीछे खींच लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अजय देवगन की फिल्म से वॉकआउट किया है. इसकी वजह उनकी फीस और क्रिएटिव डिफरेंस बताई जा रही है. अक्षय ने कहा कि धुरंधर की सफलता के बाद उनकी फीस बढ़नी चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने फिल्म में अपने ऑनस्क्रीन लुक में बड़े बदलाव की भी मांग की थी. इन डिमांड्स की वजह से मेकर्स और एक्टर के बीच मतभेद बढ़ गए और उन्होंने फिल्म से दूर होने का फैसला किया.

 क्या अभी भी उम्मीद बाकी है?

हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच बातचीत अभी जारी है. फिल्म से बाहर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए फैंस अभी भी फिल्म में अक्षय खन्ना को देखने की उम्मीद रख सकते हैं.

धुरंधर की सफलता और अक्षय की बढ़ती डिमांड को देखते हुए, मेकर्स के लिए उन्हें छोड़ना सही विकल्प नहीं हो सकता.

 धुरंधर की कमाई और स्टारकास्ट

फिल्म धुरंधर ने रिलीज के 19 दिनों में 590 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है और जल्द ही 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन भी अहम भूमिका में हैं.

फिल्म को ना सिर्फ दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मूवी की पहली झलक पहले ही सामने आ चुकी है और इसे अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा.
 

