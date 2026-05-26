Home > क्राइम > धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर ने होटल के बंद कमरे में युवती को बुलाया, फिर काम का झांसा देकर किया बड़ा ‘कांड’

धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर ने होटल के बंद कमरे में युवती को बुलाया, फिर काम का झांसा देकर किया बड़ा ‘कांड’

John Joseph: धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ उर्फ जोएल पर एक युवती ने जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: May 26, 2026 1:10:56 PM IST

धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर पर युवती ने लगाया रेप का आरोप
धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर पर युवती ने लगाया रेप का आरोप


Dhurandhar Production Designer: रणवीर सिंह अभिनित और आदित्य धर के निर्देशन में बनीं धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. अब इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर जॉन जोसेफ उर्फ जोएल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में युवती ने आरोप लगाया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक होटल में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए और उसके बाद मारपीट की गई.

युवती की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-17 की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 79, 123 और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है.

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फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर बनाया शिकार

नागपुर की रहने वाली युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 के दौरान सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में धुरंधर फिल्म की शूटिंग चल रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात जॉन जोसेफ से हुई, जो फिल्म की प्रोडक्शन टीम का सदस्य था. आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे फिल्म में काम दिलवा दगा और भविष्य के प्रोजेक्ट्स से भी जोड़ेगा. धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. इसके अलावा, पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 सितंबर, 2025 को आरोपी उसे सेक्टर-17 स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए.

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युवती ने आगे और क्या-क्या कहा?

युवती ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने उसे धमकाया और उस पर दबाव डाला कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए. बाद में आरोप ने उसके साथ मारपीट भी की. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: dhurandhar
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