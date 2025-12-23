Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > रणवीर की फिल्म धुरंधर को देख दिवाना हुआ पाकिस्तानी शख्स, दे डाला ऐसा रिव्यू; दंग रह जाएंगे भारतीय दर्शक

Dhurandhar Pakistani Review: रणवीर की फिल्म धुरंधर का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है. अब एक पाकिस्तानी दर्शक ने इस फिल्म की रिव्यू दी है. जिसे देखकर सभी भारतीय दर्शक दंग रह जाएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: December 23, 2025 7:19:35 PM IST

Dhurandhar Pakistani Review: कराची के रहने वाले एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का रिव्यू किया है, जिसकी कहानी उनके होमटाउन में सेट है और यह कराची के लयारी टाउन के गैंग्स की कहानी बताती है. अपने रिव्यू में इस अनजान दर्शक ने फिल्म के डायरेक्शन और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि असली गैंगस्टर रहमान डकैत का महिमामंडन उन्हें परेशान करने वाला लगा.

रेडिट पर दर्शक ने धुरंधर का अपना रिव्यू इस टाइटल के साथ शेयर किया, ‘कराची के एक लड़के के तौर पर धुरंधर पर मेरी राय’. उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि सबसे पहले मुझे फिल्म पसंद आई. सिनेमैटोग्राफी शानदार थी और डायरेक्शन कमाल का था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह देखने लायक थी.

पाकिस्तानी यूजर ने फिल्म रिव्यू में क्या कहा? (What did the Pakistani user say in the film review?)

पाकिस्तानी यूजर ने अपने रिव्यू में कहा कि उन्हें किस बात से दिक्कत थी. फिर भी एक बात जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया. वह यह थी कि रहमान डकैत को कुछ हद तक महिमामंडित किया गया था. मैं समझता हूं. यह काल्पनिक है, लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने इस बेरहम अपराधी के बारे में कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है, उसे काल्पनिक मानना ​​मुश्किल था. हिंदी सिनेमा में दाऊद इब्राहिम के चित्रण से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि शायद अगर वे नाम बदल देते तो बेहतर होता, जैसे कि अगर कोई फ़िल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाए और उसके किरदार का महिमामंडन किया जाए तो आपको कैसा लगेगा.

19 Minute Viral Video: पायल गेमिंग के वायरल वीडियो पर कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा?

पाकिस्तानी यूजर ने आगे यह भी कहा कि कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है. भले ही मेकर्स ने कुछ छोटी-मोटी डिटेल्स छोड़ दीं. फ़िल्म में एक डिटेल जो छूट गई, वह यह है कि चौधरी असलम जानलेवा गोलीबारी में भी बुलेटप्रूफ जैकेट न पहनने के लिए मशहूर थे.

रणवीर सिंह की धुरंधर की कहानी क्या है? (What is the story of Ranveer Singh film Dhurandhar?)

जिसने फिल्म नहीं देखी है. उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि धुरंधर में रणवीर सिंह पाकिस्तान में एक भारतीय एजेंट के रोल में हैं, जो रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गैंग में घुसपैठ करता है. यह फ़िल्म असली किरदारों का इस्तेमाल करके फिक्शन को असलियत के साथ मिलाती है, जिसमें गैंगस्टर रहमान और उज़ैर बलोच (दानिश पंडोर), साथ ही कराची एसपी असलम चौधरी (संजय दत्त) शामिल हैं. धुरंधर सिनेमाघरों में सफल रही है, जिसने दुनिया भर में ₹872 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

डॉन-3 और प्रलय की कहानी में कितना फर्क, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी फरहान अख्तर की फिल्म? सामने आया चौंकाने वाला सच

