Dhurandhar OTT release: सिनेमाघरों में बवाल काटने के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाने वाली है ‘धुरंधर’, जानें तारीख..!

Dhurandhar OTT release: बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के बाद डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ अब ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी में है. ये एक जासूसी और एक्शन वाली फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह मेन रोल में नजर आए हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सौम्या टंडन और अन्य कलाकार भी अहम किरदारों में हैं.

कब और कहां देख पाएंगे ‘धुरंधर’

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि अभी तक फिल्म के निर्माताओं या निर्देशक की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. इसलिए लोगों को प्लेटफॉर्म की पुष्टि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

ओटीटी डील को लेकर चर्चा

फिल्म से जुड़ी ओटीटी डील को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी बातें हो रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेटफ्लिक्स ने ‘धुरंधर’ और इसके दूसरे भाग के डिजिटल अधिकार एक साथ खरीदे हैं. इस समझौते की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसे हिंदी फिल्मों की बड़ी डिजिटल डील्स में से एक माना जा रहा है.

‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस सफलता

दिसंबर 2025 में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ को लोगों और समीक्षकों दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. भारत में इसने लगभग 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

‘धुरंधर 2’ को लेकर अपडेट

पहली फिल्म की सफलता के बाद अब दर्शक इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. 19 जनवरी 2026 को फिल्म के टीजर को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है. टीजर करीब 1 मिनट 48 सेकंड का है, जिसमें एक्शन और बदले की कहानी की झलक दिखाई गई है.

‘धुरंधर 2’ को रिलीज के समय अन्य बड़ी फिल्मों से मुकाबला करना होगा. उसी दिन यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ भी रिलीज होने वाली है. इसके अलावा मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष की फिल्म ‘डकैत’ भी उसी तारीख को सिनेमाघरों में आएगी.

