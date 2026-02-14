Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘कसाईनुमा’ मौत से लेकर गोलियों की तड़तड़ाहट तक, फैन ने किया ऐसा वीडियो एडिट; तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए अदित्य धर

Aditya Dhar: धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने एक फैन के वायरल एडिट की तारीफ की.

By: Preeti Rajput | Published: February 14, 2026 8:38:00 AM IST

Aditya Dhar: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई तारीफें बटोरीं. सबसे शानदार परफॉर्मर अक्षय खन्ना थे, जिनके रहमान डकैत के रोल को—उनके डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके डांस मूव्स और वायरल ट्रैक FA9LA तक—काफी तारीफें मिलीं. अक्षय की एक लाइन जो सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गई थी, वह थी, “रहमान डकैत की हुई मौत, बड़ी कसाईनुमा होती है.” 

कसाईनुमा’ का क्या मतलब है?

इस शब्द की जड़ें हिंदी और उर्दू में हैं. यह “कसा-ए” (कसाई) और “नुमा” से बना है. यह शब्द एक ऐसी मौत का इशारा देता है जो एक सिंपल मर्डर से कहीं ज़्यादा है. यह एक बेरहम, धीमी और डरावनी मौत को दिखाता है. फिल्म दिखाती है कि रहमान डकैत की हिंसा कितनी सोची-समझी और सोची-समझी है, जिसका मकसद न सिर्फ दुश्मन को खत्म करना है बल्कि डर पैदा करना भी है.



आदित्य धर ने फैन एडिट की तारीफ की

डायरेक्टर आदित्य धर ने एक फैन के रहमान डकैत के स्टाइल के शानदार एडिट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कमेंट किया, “क्या शानदार एडिट है!! बहुत बढ़िया! ऐसे ही करते रहो, भाई!!” 

धुरंधर 2 अपडेट

पहली फिल्म जो सिर्फ़ हिंदी में रिलीज हुई थी. धुरंधर 2 19 मार्च को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में थिएटर में आएगी. फिल्म को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है और आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने इसे प्रोड्यूस किया है. 

