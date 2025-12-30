Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई जारी, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड; 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई जारी, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड; 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार

Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की फिल्म देश और दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से कमाई 1100 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.

By: Sohail Rahman | Published: December 30, 2025 10:58:30 PM IST

Dhurandhar box office collection Day 26
Dhurandhar box office collection Day 26


Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की मेगा स्पाई थ्रिलर धुरंधर अपनी रिलीज के चौथे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, जो तीसरे वीकेंड के बाद आमतौर पर देखी जाने वाली गिरावट को चुनौती दे रही है. अब अपनी थिएट्रिकल रिलीज के 26 दिन बाद भी यह फिल्म टिकट काउंटरों पर एक मज़बूत पकड़ बनाए हुए है. आज यानी मंगलवार (30 दिसंबर, 2025) को अपनी रिलीज के 26वें दिन धुरंधर ने भारत में लगभग ₹7.84 करोड़ कमाए.

हालांकि यह सोमवार के लगभग ₹10 करोड़ की कमाई से कम था, लेकिन चौथे हफ्ते में किसी फिल्म के लिए यह गिरावट सामान्य मानी जाती है. इसके बावजूद, कुल मिलाकर अगर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को देखें तो कमाई की रफ्तार अभी भी मजबूत बनी हुई है.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने की कितनी कमाई? (How much did Dhurandhar earn at the domestic box office?)

अपनी ताज़ा कमाई के साथ धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹708 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जिससे यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में शामिल हो गई है. लगातार कलेक्शन प्रमुख शहरी और मल्टीप्लेक्स बाज़ारों में दर्शकों की मज़बूत पकड़ और बार-बार देखने की आदत को दिखाता है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने विदेशों में भी जबरदस्त नतीजे दिए हैं.

दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह अब बढ़कर ₹1,100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, जिससे धुरंधर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है. फिल्म ने इस महीने की शुरुआत में ₹1,000 करोड़ का ग्लोबल मील का पत्थर पार किया था और तब से लगातार कमाई कर रही है.

आखिर क्यों सफल हो रही धुरंधर? (Why are these top performers succeeding?)

ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो फिल्म इसलिए हिट हो रही है और इतनी कमाई कर रही है क्योंकि फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है. इसके अलावा, तेज़-तर्रार स्क्रीनप्ले और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस की वजह से फिल्म जोरदार कमाई कर रही है, साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा के रनटाइम के बावजूद दर्शकों का जुड़ाव लगातार ज़्यादा बना हुआ है. रणवीर सिंह के दमदार और हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिल रही है और इसे उनके करियर की बेहतरीन भूमिकाओं में से एक बताया जा रहा है. इसके फिल्म के अन्य कलाकारों की बात करें तो अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त से लेकर अन्य सभी कलाकारों के काम की जमकर तारीफ की जा रही है.

जैसे ही धुरंधर अपनी थिएट्रिकल रिलीज के आखिरी दौर में पहुंच रही है, इंडस्ट्री के जानकारों को उम्मीद है कि यह तब तक लगातार कमाई करती रहेगी जब तक कोई बड़ी नई फिल्म रिलीज नहीं हो जाती.

