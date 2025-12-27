Dhurandhar Box Office Collection Day 23: ‘धुरंधर’ ने 23वें दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, खतरे में है Pushpa 2 रिकॉर्ड

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो धूम मचाई है, वह सच में इतिहास बन गई है. खास बात यह है कि यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 23 दिन पूरे कर चुकी है. इन सभी दिनों में फिल्म ने लगातार डबल डिजिट में कमाई की है, जो आमतौर पर दूसरी फिल्मों के साथ देखने को नहीं मिलता.

23वें दिन का कलेक्शन कितना था?

धुरंधर पिछले दो हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ रही है और दुनिया भर में ₹1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म भारत में ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. पहले 22 दिनों में, रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में ₹685.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. अब, शुरुआती ट्रेड आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही फिल्म

अब, रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर ने एक सफल ब्लॉकबस्टर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है. इस रोमांचक स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं, और यह अपने शानदार गानों और ज़बरदस्त कहानी की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा लंबी होने के बावजूद, फिल्म को इसकी दिलचस्प कहानी, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन म्यूज़िक के लिए खूब सराहा गया है.

Sacnilk के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने 23वें दिन, जो कि चौथा शनिवार था, ₹17.93 करोड़ का कलेक्शन किया. इससे फिल्म का घरेलू कलेक्शन ₹665.43 करोड़ हो गया है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 (हिंदी डब वर्जन) का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका भारत में नेट कलेक्शन लगभग ₹830 करोड़ था.

