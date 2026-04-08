Dhurandhar Collection: धुरंधर 2’ ने पार किया 1641 करोड़ का आंकड़ा, 20वें दिन भी बरकरार दबदबा

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है. रिलीज के 20वें दिन भी फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है और फिल्म जगत ने 1641 करोड़ रुपये का फिल्मांकन पार कर लिया है. वैसे ही तीसरे हफ्ते में सैद्धांतिक की समीक्षा में कुछ हद तक कमी हो गई, लेकिन फिल्म अभी भी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है और बड़े रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रही है.

20वें दिन की कमाई और ट्रेंड

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे मंगलवार यानी 20वें दिन ₹10.10 करोड़ की कमाई की. इससे पहले सोमवार को फिल्म ने ₹10 करोड़ का बिजनेस किया था, जो इसके अब तक के सबसे कम दैनिक कलेक्शन में से एक रहा. हालांकि मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला, जिससे साफ है कि फिल्म पूरी तरह गिरावट में नहीं गई है, बल्कि स्थिर प्रदर्शन कर रही है. अगर शुरुआती दिनों से तुलना करें तो पहले हफ्ते में जहां फिल्म 40–60 करोड़ रोजाना कमा रही थी, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 10 करोड़ के आसपास आ गया है.

भारत और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

20 दिनों में ‘धुरंधर 2’ ने भारत में ₹1,033.37 करोड़ (नेट) का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹1,237.21 करोड़ तक पहुंच गया है. यह फिल्म अब भारत में 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ऊपर पहुंच गई है. वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है. 20वें दिन ₹4 करोड़ की कमाई के साथ इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस ₹404 करोड़ हो गया है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1,641.21 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल करता है.

ऑक्यूपेंसी और दर्शकों की दिलचस्पी

फिल्म की ऑक्यूपेंसी के आंकड़े भी इसके मौजूदा ट्रेंड को दर्शाते हैं. 20वें दिन कुल ऑक्यूपेंसी 14.21% दर्ज की गई. सुबह के शोज में यह सिर्फ 9.85% रही, लेकिन दोपहर में बढ़कर 16.08% हो गई. शाम के शोज में 15.69% और रात के शोज में 15.23% ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई. इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म के लिए दर्शकों की दिलचस्पी अभी बनी हुई है, लेकिन शुरुआती दिनों जैसा क्रेज अब कम हो चुका है. वीकडेज में यह स्थिर प्रदर्शन फिल्म को लंबी रेस में बनाए रखने में मदद कर रहा है.

रिकॉर्ड्स, रैंकिंग और आगे की चुनौती

‘धुरंधर 2’ अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. यह फिल्म Baahubali 2: The Conclusion के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन (₹1,030.42 करोड़ नेट) को पीछे छोड़ चुकी है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. हालांकि, अब भी यह Dangal, Pushpa 2: The Rule और अन्य टॉप फिल्मों से पीछे है. ‘पुष्पा 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब ₹1,742 करोड़ के आसपास है, जबकि ‘दंगल’ अभी भी ₹1900 करोड़ से ज्यादा के साथ शीर्ष पर बनी हुई है. ओवरसीज मार्केट में भी ‘धुरंधर 2’ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पोस्ट-कोविड दौर में ₹400 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो गई है. अब इसकी नजर Jawan और Pathaan के रिकॉर्ड पर है.