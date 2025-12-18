Dhurandhar box office collection : थमने का नाम नहीं ले रही ‘धुरंधर’ की रफ्तार, बड़े पर्दे पर करोड़ों की कमाई; 13वें दिन किया शानदार कलेक्शन

Dhurandhar box office collection day 13: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म अब तक धीमी पड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है. रिलीज़ के बाद से ही फिल्म ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए धुरंधर भारत में 450 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. रणवीर सिंह की इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. Sacnilk.com के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने अपने 13वें दिन करीब 25.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 437.25 करोड़ रुपये हो चुका है. रिलीज़ के दो हफ्ते बाद भी फिल्म की कमाई में मजबूती बनी हुई है.

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट

भारत के साथ-साथ धुरंधर ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया है. अब तक फिल्म दुनिया भर में करीब 639 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इसके साथ ही यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड फिल्म पद्मावत के नाम था, जिसने 585 करोड़ रुपये की कमाई की थी. धुरंधर ने रणवीर सिंह का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और ओपनिंग वीक कलेक्शन भी दर्ज किया है.

धुरंधर पार्ट-2 का ऐलान

सिनेमाघरों में 12वें दिन धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड पर शानदार वापसी की. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले 12 दिनों में दुनिया भर में करीब 16 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें से आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ पिछले पांच दिनों में हुई. जम्मू-कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जैसे छोटे शहरों में भी फिल्म के हाउसफुल शो देखने को मिले. इसी जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म के अंत में धुरंधर पार्ट-2 की घोषणा की है, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.