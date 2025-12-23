डॉन-3 और प्रलय की कहानी में कितना फर्क, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी फरहान अख्तर की फिल्म? सामने आया चौंकाने वाला सच

Ranveer Singh Pralay: एक्टर-फिल्ममेकर फरहान अख्तर की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डॉन 3 को एक और झटका लगा है. हाल ही में यह अनाउंस किया गया था कि फिल्म आखिरकार ट्रैक पर वापस आ गई है, रणवीर सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है और जनवरी 2026 के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर ने फिल्म छोड़ दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रणवीर सिंह फिलहाल धुरंधर की सफलता का आनंद ले रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार, यही वजह है कि उन्होंने डॉन 3 छोड़ने का फैसला किया है.

एक सूत्र ने पिंकविला को बताया कि वह संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्ममेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं और साथ ही वह लगातार गैंगस्टर फिल्मों में नहीं दिखना चाहते, खासकर जब धुरंधर पहले से ही उस जॉनर में सफल हो चुकी है.

रणवीर ने क्यों छोड़ी डॉन-3? (Why did Ranveer leave Don 3?)

सूत्र ने आगे बताया कि इसी वजह से रणवीर ने प्रोड्यूसर जय मेहता से प्रलय की शूटिंग पहले करने के लिए कहा है, जो एक ज़ॉम्बी-बेस्ड फिल्म है जो एक इंसान की कहानी बताती है कि सबसे मुश्किल हालात में एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है. सूत्र के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब जब उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी है, तो रणवीर अब जय मेहता की फिल्म के लिए डेट्स और शेड्यूल तय करने में पर्सनली शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फिल्म जल्दी आगे बढ़े.

डॉन-3 और प्रलय की कहानी में क्या फर्क है? (What is the difference between the story of Don-3 and Pralay?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि “प्रलय” की कहानी एक तबाह हो चुकी दुनिया में सेट है. जॉम्बी के खतरे के बीच इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद करेगा. इस तरह की दुनिया भारतीय सिनेमा में कम दिखाई गई है, इसलिए यह दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगी. रणवीर सिंह इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं. इसके अलावा अगर डॉन- 3 की बात करें तो ये एक एक्सन थ्रिलर फिल्म है. इस एक्शन थ्रिलर मूवी में कृति सेनन हैं. काफी बड़े पैमाने पर बनने वाली इस मूवी की शूटिंग यूरोप की कई लोकेशन पर होगी.