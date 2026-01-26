‘धुरंधर’ एक्टर पर नौकरानी के संगीन आरोप, 10 साल तक रेप का दावा, शादी का दिया था झांसा

Dhurandhar actor Nadeem Khan: फिल्म ‘धुरंधर’ में डकैत रहमान (अक्षय खन्ना) के कुक अखलाक का रोल निभाने वाले एक्टर नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर अपनी नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप लगा है. पीड़िता का दावा है कि नदीम ने शादी का झांसा देकर 10 सालो तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और अब शादी करने से मना कर दिया है.

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मालवणी पुलिस ने पुष्टि की है कि नदीम खान को गुरूवार को हिरासत में लिया है. 41 साल की शिकायतकर्ता एक घरेलू काम करने वाली है और नदीम से मिलने से पहले कई एक्टर्स के घरों में काम कर चुकी है.

2015 में मुलाकात

अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह 2015 में नदीम खान से मिली थी। उसने उससे शादी करने का वादा किया और मुंबई के वर्सोवा में अपने घर और उसके घर पर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। बाद में, वह अपने वादे से मुकर गया।

कब मिले थे दोनों?

10 साल तक फिजिकल रिलेशन

पीड़िता का दावा है कि नदीम खान ने 10 साल तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए है. जब ​​उसने शादी करने से मना कर दिया तो उसने जनवरी की शुरुआत में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, फिर मामला मालवणी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है.

‘धुरंधर’ OTT पर रिलीज

‘धुरंधर’ 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त. आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सौम्या टंडन, नवीन कौशिक और मानव गोहिल जैसे कलाकार है. इसकी OTT रिलीज के बारे में उम्मीद है कि यह 30 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.