बेहद आलीशान घर में रहते हैं ‘धुरंधर’ के आलम, लेकिन बेडरूम…; देख फटी रह जाएंगी आंखें

Gaurav Gera House Tour: फिल्म ‘धुरंधर’ में दूध-सोडा बेचने वाले मोहम्मद आलम का किरदार निभाने वाले गौरव गेरा ने खूब वाहवाही लूटी थी. दर्शकों ने फिल्म में उनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था. गौरव गेरा मुंबई में अपने आलीशान घर में शांति और सुकून से रहते हैं. उनका घर छोटा जरूर है, लेकिन उसे काफी खूबसूरती और ध्यान से सजाया हुई है. खास बात तो यह है कि इस छोटे से घर को वह खुद अपने हाथों से सजाते हैं. उनका घर सादगी और अपनेपन का अहसास दिलाता है. हर कोने में आराम और अपनेपन का अहसास सुकून देता है. घर की सादगी उनके जीवन को और भी खास बना देती है.

फराह खान पहुंची गौरव गेरा के घर

गौरव गोरा करीब 20 सालों से मुंबई में रह रहे हैं. हाल ही में फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए उनके घर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि वह पहली बार गौरव से मिल रही है, वह उनकी बहुत बड़ी फैन हैं. वह पहले से उनकी कॉमेडी वीडियोज फॉलो करती हैं. बता दें कि, गौरव का घर भीतर से काफी सुंदर और आरामदायक है. उन्होंने बताया कि ‘वह अपने दोस्त रोहित के साथ घर में रहते हैं. खास बात तो यह है कि वह अपने घर की साफ-सफाई खुद करते हैं. साथ ही घर की सजावट भी उन्होंने ही की है.

बेहद आकर्षक है गौरव गेरा का घर

गौरव के घर का एंट्रेंस सादा हैं, लेकिन काफी ज्यादा आकर्षत है. भीतर आते ही एक शांत और अच्छा माहौल मिलता है. लिविंग एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है. दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं और काफी प्यारी चीजों के साथ घर का डेकोरेशन किया गया है. जो घर को और भी सुंदर बना देता है. हॉल के भीतर एक डाइनिंग टेबल रखी हुई है. साथ ही एक अलमारी जैसी स्टाइलिश टेबल भी है. दिवारों को खास लुक देने के लिए सजावटी सामान लगाया हुआ है.

तीन बेडरूम वाला घर

इस घर में तीन बेडरुम हैं. जिसमें से एक उनके दोस्त का कमरा है. बाकी दोनों वह खुद इस्तेमाल करते हैं. खास बात तो यह है कि इतने आरामदायक घर में भी उनका कमरा छोटा और सादा है. क्योंकि उन्हें सादगी में ही सुकून मिलता है.

घर का सबसे खास हिस्सा है किचन

किचन इस घर का सबसे खास हिस्सा लग रहा था, जैसे घर का दिल हो. भले ही यह छोटा था, लेकिन बहुत काम का और व्यवस्थित था. यहां एक सच्ची और सादी बैचलर लाइफस्टाइल साफ नजर आ रही थी. शेल्फ पर रोजमर्रा की जरूरी चीजें, मसाले और खाना बनाने का सामान अच्छे तरीके से रखा हुआ था. किचन का काउंटर बहुत साफ-सुथरा था और उसमें कोई दिखावा नहीं था.

फराह खान ने की घर की तारीफ

पूरे घर के दौरे के दौरान फराह खान बार-बार घर के शांत और सुकून भरे माहौल की तारीफ करती रहीं. उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसे कितनी अच्छी तरह से रखा है, बहुत बढ़िया.” इस मुलाकात से गौरव गेरा की एक अलग ही तस्वीर सामने आई. एक ऐसा इंसान जो दिखावे से दूर, सादगी, आराम और सच्ची सहजता में विश्वास रखता है.