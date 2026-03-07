Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 2 Trailer Review: रौंगटे खड़े कर देगा धुरंधर 2 का ट्रेलर, पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक अवतार में रणवीर

Dhurandhar 2 VS 1 Part: द रिवेंज, जिसे धुरंधर 2 भी कहा जाता है, मार्च 2026 में रिलीज़ के लिए तैयार है. यह जासूसी सीक्वल जल्द ही साल की सबसे चर्चित हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है. इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों को दर्शकों और ट्रेड सर्कल के बीच गहरी दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है.

By: Heena Khan | Published: March 7, 2026 12:05:38 PM IST

Dhurandhar 2 VS 1 Part: द रिवेंज, जिसे धुरंधर 2 भी कहा जाता है, मार्च 2026 में रिलीज़ के लिए तैयार है. यह जासूसी सीक्वल जल्द ही साल की सबसे चर्चित हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है. इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों को दर्शकों और ट्रेड सर्कल के बीच गहरी दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है. धुरंधर 2 को लेकर चर्चा 2025 में धुरंधर की बड़ी सफलता के बाद हुई है. पहली फिल्म, एक जासूसी थ्रिलर, ने बॉक्स ऑफिस इतिहास को फिर से लिख दिया. ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और इसे अच्छे क्रिटिक्स रिव्यू मिले. वहीं अब धुरंधर 2 का भी ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. जिसने आते ही धमाल मचा दिया है.

रिलीज़ हुआ ट्रेलर 

आदित्य धर धुरंधर 2 के डायरेक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं, जिससे फ्रेंचाइजी जारी रहेगी. रणवीर सिंह फिर से कास्ट को लीड करेंगे और जसकीरत सिंह रंगी का रोल फिर से करेंगे, जिन्हें हमजा अली मजारी के नाम से भी जाना जाता है. इस कंटिन्यूटी का मकसद दर्शकों के लिए सेंट्रल कैरेक्टर की जर्नी को एक जैसा रखना है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान हाशमी धुरंधर 2 में मेन विलेन, बड़े साहब के तौर पर शामिल होंगे. प्रोडक्शन टीम ने अभी तक इमरान हाशमी की कास्टिंग के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन जारी नहीं किया है. फॉर्मल डिटेल की कमी के बावजूद, धुरंधर: द रिवेंज ने पहले ही पूरी इंडस्ट्री में काफी उत्सुकता पैदा कर दी है. इतनी चर्चा के बीच, मेकर्स ने आखिरकार धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है और हमें इसका पहला रिव्यू भी मिल गया है.

यहां देखें पहला रिव्यू 

धुरंधर 2 ट्रेलर का पहला रिव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ट्वीट के मुताबिक, “धुरंधर 2 का ट्रेलर एकदम क्रेज़ी है. यह MASS लेवल का है! रणवीर सिंह ऐसे लग रहे हैं जैसे वो प्योर BEAST मोड में हों. हर कैरेक्टर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है. ये इंटेंस, वायलेंट, एक्शन से भरपूर है, और कहानी पहले से ही दिलचस्प लग रही है. रणवीर की एक्टिंग खतरनाक और नेक्स्ट लेवल की लग रही है. बताया गया है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर 4 मिनट से ज़्यादा लंबा है. ट्वीट में ज़ोर देकर कहा गया, “4 मिनट से ज़्यादा लंबा और हर सेकंड रोंगटे खड़े कर देता है”.

यामी गौतम ने भी की तारीफ 

इस बीच, यामी गौतम ने एक इंटरव्यू दिया और धुरंधर 2 का अपना रिव्यू शेयर किया और कहा, “मैंने धुरंधर 2 पहले ही देख ली है. यह बहुत ही शानदार है. मैं सच में इमोशनल थी. मुझे उस दिन फ्लाइट पकड़नी थी इसलिए मैं आदित्य से कुछ नहीं कह सकी लेकिन बाद में, मैं कुछ नहीं कर सकी. मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़नी थी लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी, मुझे कुछ देखना था लेकिन मैं नहीं देख सकी. मैं बस बाहर खूबसूरत सनसेट देख रही थी और सोच रही थी कि जब फ्लाइट लैंड करेगी तो मैं आदित्य से क्या कहूंगी. मैं फिल्म और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस पर अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करना चाहती थी. आदित्य अपने ऑडियंस और देश से प्यार करते हैं और उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी है. धुरंधर 2 एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे ऑडियंस कभी नहीं भूलेगी”

पहले पार्ट से कितनी मजेदार होगी धुरंधर 2 

धुरंधर 2 को पहले पार्ट से भी ज्यादा मजेदार और रोमांचक बताया जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर से ही साफ झलक मिलती है कि इस बार कहानी में ज्यादा एक्शन, बड़ा स्केल और पहले से ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा. जहां पहले पार्ट में दर्शकों को दमदार कहानी और शानदार किरदारों ने प्रभावित किया था, वहीं धुरंधर 2 में उन सभी चीज़ों को और भी बड़े स्तर पर पेश करने की कोशिश की गई है. नए ट्विस्ट, खतरनाक एक्शन सीन और तेज रफ्तार कहानी इसे पहले से ज्यादा मनोरंजक बना सकते हैं, इसलिए फैंस को उम्मीद है कि यह सीक्वल पहले पार्ट से भी ज्यादा धमाकेदार साबित होगा.

