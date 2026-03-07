Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 2 Trailer Release: धमाकेदार एंट्री के साथ आया ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर, फैंस बोले – ब्लॉकबस्टर पक्की!

Dhurandhar 2 Trailer: धुरंधर 2 का दमदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, दमदार डायलॉग और रोमांच से भरपूर कहानी की झलक देखने को मिलती है.

By: Heena Khan | Published: March 7, 2026 11:05:18 AM IST

dhurandhar 2 trailer
dhurandhar 2 trailer


Dhurandhar 2 Trailer: धुरंधर 2 का दमदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, दमदार डायलॉग और रोमांच से भरपूर कहानी की झलक देखने को मिलती है. फिल्म के कलाकारों का शानदार अंदाज़ और हाई-ऑक्टेन सीन दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहे हैं. ट्रेलर देखकर साफ है कि धुरंधर 2 पहले पार्ट से भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

बेताब हुए फैंस 

आदित्य धर की धुरंधर दिसंबर में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. अब, लगभग तीन महीने बाद, फिल्म का सीक्वल थिएटर में रिलीज़ हो रहा है और फैंस फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे हैं. रणवीर सिंह स्टारिंग, जो हमज़ा नाम के एक गैंगस्टर होने का नाटक करते हुए एक R&AW एजेंट का रोल कर रहे हैं, यह फिल्म ल्यारी शहर में उसके आगे बढ़ने को दिखाती है, जहाँ वह पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है. 

