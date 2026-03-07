Dhurandhar 2: 11:01 बजे बजेगा रणवीर सिंह का बिगुल! आज रिलीज होगा धुरंधर 2 का धमाकेदार ट्रेलर

Dhurandhar 2 Trailer: जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वो सीक्वल, धुरंधर: द रिवेंज, 19 मार्च, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में दुनिया भर में थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. लेकिन उससे पहले, फिल्म का जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वो ट्रेलर आज रिलीज़ होने वाला है. इससे पहले, रणवीर सिंह ने X के ज़रिए अनाउंस किया था कि ट्रेलर 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे रिलीज़ होगा, जिससे फैंस में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट फैल गई थी.

आज खत्म होगा इंतजार

इससे पहले, फरवरी के टीज़र ने पहली फिल्म के आखिरी सीन के विज़ुअल्स का दोबारा इस्तेमाल करके दर्शकों को निराश किया था. फैंस अब फिल्म के नए सीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रेलर बिना किसी फिजिकल इवेंट के ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा. पहली फिल्म, धुरंधर, जो दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुई थी, जल्द ही कल्चरल सेंसेशन बन गई. डायरेक्टर आदित्य धर ने कराची के ल्यारी में सेट एक जासूसी कहानी को एक दमदार गैंगस्टर ड्रामा के रूप में बड़े अच्छे से दिखाया, और अपनी लेयर्ड कहानी से दर्शकों को लुभाया.

कलाकारों ने निभाया दमदार रोल

कलाकारों की पूरी टीम ने फिल्म को और बेहतर बना दिया. अक्षय खन्ना ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, संजय दत्त ने पुलिस वाला अंदाज़ दिखाया, और आर माधवन ने कहानी को नैतिक रूप से आगे बढ़ाया. अर्जुन रामपाल ने दुश्मन का रोल किया, जबकि रणवीर सिंह ने इमोशनल भूमिका निभाई, जिससे करियर में एक बड़ा बदलाव आया. धुरंधर ने देश में Rs 838.5 करोड़ और दुनिया भर में Rs 1,305.35 करोड़ कमाए. शाश्वत सचदेव के साउंडट्रैक ने इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी. मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बैन होने के बावजूद, फिल्म पाकिस्तान और दुबई में बड़े पैमाने पर पायरेट की गई, और फैंस इसे थिएटर में देखने के लिए इंडिया भी आए.जब जनवरी के आखिर में धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आई, तो यह तुरंत इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. रणवीर सिंह की यह स्पाई थ्रिलर एक दिन में नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पर पहुंच गई, जिससे पता चलता है कि इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले थिएटर रन का हाइप सीधे स्ट्रीमिंग पर भी पड़ा.

