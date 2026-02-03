Dhurandhar 2 Teaser out: ‘धुरंधर’ का भी बाप निकला पार्ट 2, टीजर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; खौफनाक अंदाज में नजर आए रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 Teaser Out | Dhurandhar 2 Teaser Release: ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) का पहला टीजर ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया है. सोमवार को रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हिंट दिया था कि टीजर मंगलवार को 12.12 बजे आएगा. फिल्म का एक पोस्टर भी मंगलवार को सुबह 9 बजे सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया. इसमें एक गुस्से वाला हमजा खून और बारिश में भीगा हुआ दिख रहा है, जो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ किए गए अपराधों का बदला ले रहा है.

धुरंधर 2 का टीजर आया सामने

धुरंधर 2 के टीजर में रणवीर सिंह का लुक पहले से ज्यादा खूंखार नजर आ रहा है. टीजर एक्शन और खून खराबे से भरपूर है. बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को और भी इंटेंस और खतरनाक बना रहा है. धुरंधर 2 में रणवीर के साधारण व्यक्ति से लियारी का किंग होने तक का सफर दिखाया गया है. फिल्म में संजय दत्त और आर माधवन किलर अंदाज में दिखाई देंगे. यह फिल्म धुरंधर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है. टीजर में एक डायलॉग कमाल का है, ‘यह नया हिंदूस्तान है घुसेगा भी और मारेगा भी.’

‘धुरंधर 2’ का पोस्टर

फिल्म का एक खतरनाक पोस्टर जारी किया जिसमें रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं. इसमें, सिंह बारिश में लाल रोशनी के नीचे खड़े दिख रहे हैं. इससे ऐसा लग रहा है जैसे उन पर खून की बारिश हो रही हो. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “अब बिगड़ने का वक्त आ गया है.”

‘धुरंधर 2’ की कहानी

‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar : The Revenge) की कहानी हमजा अली मझारी से शुरू होती है, जो एक भारतीय अंडरकवर एजेंट है और जिसने पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में सफलतापूर्वक घुसपैठ की है. रहमान डकैत को खत्म करने के बाद, हमजा पावर की सीढियां चढता है, लेकिन उसका सामना अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन मेजर इकबाल से होता है, जो ISI का मास्टरमाइंड है और जिसे बडे साहब के नाम से जाना जाता है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. भारत में, फिल्म ने 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट कमाई की है. इसके साथ ही, यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म (हिंदी भाषा में रिलीज़) बन गई है.

‘धुरंधर 2’ की कास्ट

आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन नज़र आएंगे. खबरों के मुताबिक, अक्षय खन्ना का रहमान डकैत फिल्म में फ्लैशबैक सीक्वेंस के ज़रिए वापसी करेगा. फिल्म में यह भी पता चलेगा कि ‘बड़े साहब’ कौन हैं. सपोर्टिंग कास्ट में गौरव गेरा, सौम्या टंडन और दानिश पंडोर शामिल हैं.

किस दिन रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’?

यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. यह फिल्म हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में रिलीज़ होगी. यह बॉक्स ऑफिस पर यश की ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ से टकराएगी.