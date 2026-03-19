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Dhurandhar 2 Review: नोटबंदी का काला सच! बड़े साहब के भेष में कौन, ‘धुरंधर 2’ में भारत में हुए काले कारनामों से उठा पर्दा

Dhurandhar 2 Review: धुरंधर का शोर अभी खत्म नहीं हुआ था कि रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है. पिछली बार जब भारत में किसी फ़िल्म की रिलीज़ किसी त्योहार जैसी लगी थी, तो वो तीन साल पहले की बात है, जब शाहरुख़ ख़ान 'पठान' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे थे.

By: Heena Khan | Last Updated: March 19, 2026 6:42:18 AM IST

dhurandhar 2 review
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Dhurandhar 2 Review: धुरंधर का शोर अभी खत्म नहीं हुआ था कि रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है. पिछली बार जब भारत में किसी फ़िल्म की रिलीज़ किसी त्योहार जैसी लगी थी, तो वो तीन साल पहले की बात है, जब शाहरुख़ ख़ान ‘पठान’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे थे. 2026 में, रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फ़िल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है. अगर ‘धुरंधर’ ने आपके अंदर जोश भर दिया था, तो ‘धुरंधर 2’ अपने दोगुने जोश, एक्शन और हिंसा से आपके होश उड़ा देगी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट धुरंधर 2 भी अब सिनेमा घरों में आगई है. 

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जसकीरत कैसे बना हमजा अली मज़ारी 

बता दें कि इस फिल्म में पहले ही फ़्रेम से हमें यह दिखा दिया जाता है कि इस बार कहानी का मुख्य केंद्र जसकीरत सिंह रंगी हैं. अब हमें समझ आता है कि इसका नाम ‘धुरंधर: द रिवेंज’ क्यों है. साल 2002 है और जसकीरत के लिए यह मामला बेहद निजी है. पठानकोट का रहने वाला 21 साल का नौजवान जसकीरत, जो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का भारतीय सेना अधिकारी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, ज़मीन के एक छोटे से विवाद के चलते अपने पिता की हत्या और बहनों के साथ हुए गैंगरेप के बाद पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है. उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन R. माधवन के अजय सान्याल और उनके भरोसेमंद साथी सुशांत बंसल उसे ‘ऑपरेशन धुरंधर’ का हिस्सा बनाने के लिए किडनैप कर लेते हैं. कुछ लेन-देन के बाद, जसकीरत यह ऑफ़र मान लेता है, और सालों बाद, वो हमज़ा अली मज़ारी बन जाता है.

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ल्यारी से कराची तक तबाही 

दरससल, अजय सान्याल जसकीरत से पूछते हैं कि क्या वो अपने नए नाम का मतलब जानता है; वो जानता है. इसका मतलब है ‘शेर’, अजय सान्याल कहते हैं ‘बब्बर शेर’ यह उनका अपने सबसे कीमती हथियार के लिए रखा गया निकनेम है. रणवीर सिंह इस रोल में एकदम फिट लगते हैं और एक दहाड़ते हुए हमज़ा के तौर पर शेर जैसी शानदार एक्टिंग का मास्टरक्लास देते हैं, जो कराची और पूरे देश में पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक-एक करके खत्म करता जाता है. अगर धुरंधर फ़्रैंचाइज़ी में इस एक्टर की परफ़ॉर्मेंस को एक शब्द में बताना हो, तो वो शब्द है ‘रेंज’. अगर वो किसी इमोशनल सीन में आपको अपने किरदार के लिए हमदर्दी महसूस कराते हैं, तो वहीं जब वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार रहे होते हैं, तो आप अपनी सीट पर बेचैनी महसूस करने लगते हैं.

ये है सबसे रौंगटे खड़े कर देने वाला सीन 

अगर वो अपने परिवार के साथ प्यार से पेश आते हैं, तो वहीं उन आतंकियों के साथ बेहद बेरहम हो जाते हैं, जिन्हें खत्म करने का उन्होंने प्रण लिया है. एक अहम सीन में, रणवीर सिंह हमज़ा के तौर पर पागलों की तरह हंसते हैं, वो इस दौरान ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ और घायल है, उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं. यह इस एक्टर द्वारा दिए गए सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स में से एक है. धुरंधर 2 उन सभी सवालों के जवाब भी देती है जो हर धुरंधर फ़ैन के मन में थे, और इनमें से ज़्यादातर जवाब एक शानदार नतीजे के तौर पर सामने आते हैं. हालाँकि, फ़िल्म का अंत पहले भाग की तरह किसी ज़ोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं होता, और इसी बात की कमी खलती है.

कौंन है बड़े साहब 

धुरंधर 2 में भी रील और रियल के बीच का फ़र्क धुंधला होता रहता है, और पहले भाग की तरह ही, इसे भी थोड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में लें और इस सोच का मज़ा लें कि “क्या होगा अगर यह सच हो?” अगर धुरंधर में हमज़ा ने 26/11 मुंबई हमलों से पहले अजमल कसाब के हाथ में बंदूक थमाई थी, तो दूसरे भाग में वो कई पाकिस्तानी नेताओं और आतंकियों से मिलता है—कुछ ज़िंदा, कुछ मरे हुए, और कुछ ‘छिपे हुए’. हमें आखिरकार पता चलता है कि ‘बड़े साहब’ कौन हैं, और उनका इंट्रोडक्शन फ़िल्म का एक ऐसा हाईलाइट है जो किसी न किसी तरह से वायरल ज़रूर होगा. आतिफ़ अहमद (जो UP के गैंगस्टर अतीक़ अहमद पर आधारित है) और नेपाल के रास्ते याकूब अंसारी के ज़रिए टेरर फंडिंग और नकली करेंसी रैकेट के अलावा, ‘धुरंधर 2’ पंजाब में नशे की समस्या और भारत में उन खालिस्तान समर्थक ताकतों पर भी टिप्पणी करती है, जिन पर आरोप है कि वे भारत को अंदर से तबाह करने के लिए पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रही हैं.

नोट बंदी का असली राज़ 

आदित्य धर ने इस फ़िल्म में सचमुच कमाल कर दिखाया है. धुरंधर 2 में, उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा राज़ खोला है, जिसमें भारत की नोटबंदी के पीछे की असली वजह बताई गई है. आदित्य धर ने भारतीय इतिहास की कई अहम घटनाओं को इतनी सहजता और स्पष्टता से पेश किया है कि यह सचमुच हैरान करने वाला है. इन घटनाओं के पीछे छिपी बातों को लेकर उनकी गहरी समझ देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. संक्षेप में कहें तो, उनकी रिसर्च बिल्कुल ही अलग स्तर की है—एक ऐसा स्तर जो कई सवाल भी खड़े करता है. कुछ जगहों पर, धुरंधर 2 एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगने लगती है. एक फ़ीचर फ़िल्म के ज़रिए, आदित्य धर ने भारत के समकालीन इतिहास से जुड़े सवालों के सीधे-सीधे जवाब दिए हैं. बस धुरंधर 2 देखिए, और आप भी ज्ञान के एक सच्चे धुरंधर यानी माहिर बनकर उभरेंगे.

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