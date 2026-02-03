Dhurandhar 2 Poster: धुरंधर 2 का पोस्टर आया सामने, खुंखार रुप में नजर आए रणवीर सिंह; अब धमाकेदार टीजर का इंतजार

Dhurandhar 2 Poster Out: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अब इसका चैप्टर 2 ‘धुरंधर: द रिवेंज’ आने वाली है. फिल्म का पोस्टर रणवीर सिंह ने रिलीज कर दिया है. ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अब दर्शक पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि ये पार्ट पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. सोमवार को जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने फिल्म के टाइटल के साथ टीजर के रिलीज का भी ऐलान कर दिया है.