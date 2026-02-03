Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 2 Poster: धुरंधर 2 का पोस्टर आया सामने, खुंखार रुप में नजर आए रणवीर सिंह; अब धमाकेदार टीजर का इंतजार

Dhurandhar 2 Poster: रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का पोस्टर सामने आ चुका है. इस पोस्टर में रणवीर सिंह खुंखार लुक में नजर आ रहे हैं. पोस्टर के सामने आने के बाद अब लोगों को फिल्म के टीजर का इंतजार है.

By: Preeti Rajput | Published: February 3, 2026 11:19:03 AM IST

रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का पोस्टर सामने आ चुका है.
रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का पोस्टर सामने आ चुका है.


Dhurandhar 2 Poster Out: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अब इसका चैप्टर 2 ‘धुरंधर: द रिवेंज’ आने वाली है. फिल्म का पोस्टर रणवीर सिंह ने रिलीज कर दिया है. ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अब दर्शक पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि ये पार्ट पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. सोमवार को जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने फिल्म के टाइटल के साथ टीजर के रिलीज का भी ऐलान कर दिया है.  

