Dhurandhar 2: नेटफ्लिक्स पर नहीं, तो किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’; जानें कब शुरु होगी स्ट्रीमिंग?

Dhurandhar 2 OTT Release: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिर से जबरदस्त कमाई की थी. वहीं अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया है. जिससे फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़े पर्दे पर यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने जा रही हैं. वहीं कुछ लोगों की इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार है. तो आइए जानते हैं कि धुरंधर 2 ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

धुरंधर 2 का ट्रेलर

धुरंधर 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. ट्रेलर में रणवीर सिंह एक बार फिर से हमजा के किरदार में नजर आएंगे. उनका अंदाज पहले से भी ज्यादा दमदार नजर आ रहा है. फिल्म के पहले पार्ट ‘धुरंधर’ में हमजा ने रहमान डकैत की गैंग में उसको घुसकर मारा था. वहीं, दूसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी. जहां हमजा का ल्यारी पर शासन की कहानी दिखाई जाएगी.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर 2?

धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज की जाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद यह फिल्म 45 से 60 दिनों के बाद ओटीटी पर रिलीज की जाएगी. दरअसल, 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर रिलीज हुई थी, तो मेकर्स ने इसे नेटफिलिक्स पर रिलीज करने का फैसलि किया था. हालंकि मेकर्स दूसरे पार्ट को नेटफ्लिक्स नहीं जियोहॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज करेंगे.

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, धुरंधर 2 ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा टिकट से ज्यादा बेच लिए हैं. सिर्फ प्रीव्यू से ही इसने देशभर में 12.29 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. इसमें सभी 5 भाषाओं-हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिलकी कुल प्री-सेल शामिल है.

