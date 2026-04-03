धुरंधर 2 की कमाई में गिरावट, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम; इस फिल्म को बदलनी पड़ी रिलीज डेट

Dhurandhar 2 Box Office Collection: धुरंधर 2 की कमाई में दूसरे हफ्ते के दौरान गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को फिल्म ने 20.10 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि गुरुवार को यह घटकर 17.80 करोड़ रह गया. इसके बावजूद फिल्म का दूसरा हफ्ता मजबूत रहा और कुल कलेक्शन 263.15 करोड़ तक पहुंच गया. भारत में अब तक फिल्म 937.32 करोड़ रुपये कमा चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 1,492.17 करोड़ रुपये हो गई है.

दूसरे हफ्ते में बड़ी उपलब्धि

कमाई में गिरावट के बावजूद फिल्म ने एक अहम रिकॉर्ड अपने नाम किया है. धुरंधर 2 बॉलीवुड की दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. इस सूची में पहले स्थान पर धुरंधर है, जबकि पुष्पा 2, छावा और बाहुबली 2 पीछे हैं.

कहानी और रिलीज की खासियत

फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी और इसे साउथ इंडियन भाषाओं में भी दर्शकों के लिए पेश किया गया. इसकी कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान जाकर देश के लिए मिशन को अंजाम देता है. इससे पहले इसका पहला पार्ट दिसंबर में रिलीज हुआ था, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था.

स्टार कास्ट और फिल्म का प्रदर्शन

रणवीर सिंह ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है और उनके साथ आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और दानिश पंदौर जैसे कलाकार नजर आए हैं. निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिनकी फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

क्या इंडस्ट्री पर पड़ रहा असर?

धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में अपने पहले पार्ट को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 1307 करोड़ कमाए थे. हालांकि यह अभी दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 से पीछे है. फिल्म की सफलता को देखते हुए भूत बंगला की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, ताकि दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बेहतर स्पेस मिल सके. वीकेंड और आईपीएल के असर के बावजूद फिल्म से आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.