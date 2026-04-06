Dhurandhar 2 BOC Day 18: नहीं रुक रही रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’, 18 वें दिन वर्ल्डवाइड किया 1600 करोड़ पार, बाहुबली 2 का तोड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास बना दिया है. रिलीज के महज 18 दिनों के भीतर इस फिल्म ने भारत में ₹1,000 करोड़ (नेट) का आंकड़ा पार कर लिया है. लोगों के जबरदस्त प्यार और वीकेंड के शानदार कलेक्शन के चलते ये फिल्म तेजी से रिकॉर्ड तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है.

तीसरे रविवार को यानी 18वें दिन फिल्म ने ₹28.75 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल भारत नेट कलेक्शन ₹1,013.77 करोड़ तक पहुंच गया. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन ₹1,213.74 करोड़ हो चुका है. इतनी तेज कमाई के साथ ये फिल्म Pushpa 2 के बाद सबसे जल्दी ₹1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.

शुरुआती दिनों से ही शानदार शुरुआत

फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन ₹102.55 करोड़ की दमदार ओपनिंग की. इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन भी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. पहले वीकेंड में फिल्म ने लगातार ₹100 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया. हालांकि, पहले सोमवार को कमाई थोड़ी गिरकर ₹65 करोड़ रही, लेकिन इसके बाद भी फिल्म की रफ्तार बनी रही.

विदेशों में भी धमाकेदार कमाई

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फिल्म का जलवा कायम है. 18वें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में ₹7 करोड़ कमाए, जिससे कुल विदेशी कलेक्शन ₹392 करोड़ हो गया. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1,605.74 करोड़ तक पहुंच गया है. खास बात ये है कि ये फिल्म नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है.

इस फिल्म ने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिसने एक महीने में ₹1,030 करोड़ कमाए थे. हालांकि, Pushpa 2 का रिकॉर्ड अभी भी कायम है, जिसने सिर्फ 16 दिनों में ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, जबकि धुरंधर 2 ने ये मुकाम 18 दिनों में हासिल किया.

फिल्म की खासियत और स्टार कास्ट

धुरंधर फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म 2025 की सबसे बड़ी हिट रही थी और इसका सीक्वल भी उसी सफलता को आगे बढ़ा रहा है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनकी एक्टिंग ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया है.