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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड अखाड़े में धुरंधर 2 ने एनिमल-जवान को पछाड़ा, पहले दिन ही कर ली ‘छप्पर फाड़’ कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की लायरी गाथा, 'धुरंधर 2', ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की और पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. प्रीव्यू डे और ओपनिंग डे पर कुछ इलाक़ों में शो में देरी और कैंसलेशन भी फ़िल्म को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से नहीं रोक पाए.

By: Heena Khan | Published: March 20, 2026 9:37:35 AM IST

dhurandhar 2 box office collection day 1
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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह की लायरी गाथा, ‘धुरंधर 2’, ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की और पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. प्रीव्यू डे और ओपनिंग डे पर कुछ इलाक़ों में शो में देरी और कैंसलेशन भी फ़िल्म को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से नहीं रोक पाए. ‘धुरंधर 2’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ रुपये कमाए जो दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुई ‘धुरंधर’ से चार गुना ज़्यादा हैं.

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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फ़िल्म ने ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें हिंदी का योगदान 99.10 करोड़ रुपये रहा. कन्नड़ और मलयालम, जो तकनीकी दिक्कतों और कंटेंट की अनुपलब्धता के कारण पेड प्रीव्यू नहीं दिखा पाए, उन्होंने क्रमशः 0.8 करोड़ रुपये और 0.9 करोड़ रुपये कमाए. तमिल वर्शन ने भारत में 958 शो से 1.16 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु का कुल कमाई में 2.12 करोड़ रुपये का योगदान रहा. ‘धुरंधर’, जो हिंदी में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी थी, उसने पिछले दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. इस तरह, ‘धुरंधर 2’ ने अपने ओपनिंग डे पर ‘धुरंधर’ से लगभग चार गुना ज़्यादा कमाई की.

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 एनिमल और जवान का तोड़ा रिकॉर्ड 

हाल के हिंदी ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, Dhurandhar 2 बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही है. संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित रणबीर कपूर की फिल्म Animal (2023) ने 63 करोड़ रुपये कमाए, जबकि शाहरुख खान की फिल्म Jawan (2023) ने अपने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये कमाए थे. 18 दिसंबर को, Dhurandhar 2 के पेड प्रीव्यू भारत के कई शहरों में हुए. Sacnilk के अनुसार, उस दिन कई शो कैंसिल होने के बावजूद, फिल्म ने 12,735 शो से 43 करोड़ रुपये कमाए. असुविधा के लिए माफी मांगते हुए, डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखा: “हमारे प्यारे Dhurandhar परिवार के लिए, Dhurandhar हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमने जिया है, पाला-पोसा है, और आप सभी के साथ, एक ही पल में, हर भाषा में शेयर करने का सपना देखा है.”भारत भर में हमारे ज़्यादातर हिंदी शो शाम 5 बजे से तय समय पर चल रहे हैं. हमारे सभी तमिल और तेलुगु शो रात 9 बजे से शुरू होंगे. हालांकि, कुछ अचानक आई तकनीकी दिक्कतों के कारण, हमारे मलयालम और कन्नड़ शो कल सुबह से शुरू होंगे.”

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Tags: animalbollywoodDhurandhar 2dhurandhar box office collectionranveer singh
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