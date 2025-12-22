Viral Video: ‘मुझे माफ करना…’, फिल्म ‘इक्कीस’ के सेट से धर्मेंद्र जी का आखिरी वीडियो हुआ वायरल, बेटे सनी हुए भावुक

Dharmendra last video: 24 नवंबर को हिंदी फिल्म जगत ने अपने सबसे शानदार और प्रिय कलाकारों में से एक धर्मेंद्र को खो दिया. छह दशकों से भी लंबे करियर के साथ उन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया. अभिनय के साथ-साथ उनकी सादगी और अपनापन लोगों के दिलों में हमेशा बना रहा.

उम्र और स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद धर्मेंद्र आखिरी समय तक काम करते रहे. हाल के वर्षों में नई पीढ़ी ने भी उन्हें फिर से अपनाया. कुछ नई फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि उनका जादू आज भी कायम था.

अंतिम फिल्म ‘इक्कीस’

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ अब उनके करियर की सबसे भावुक याद बन गई है. ये फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इसमें उनके साथ अगस्त्य नंदा नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. इस प्रोजेक्ट को धर्मेंद्र ने पूरे मन से पूरा किया.

शूटिंग के आखिरी दिन की यादें

हाल ही में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने फिल्म के सेट से एक वीडियो शेयर किया. इसमें धर्मेंद्र टीम का धन्यवाद करते नजर आए. वे शांत और भावुक अंदाज में कहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छे ढंग से बनी है और लोगों को इसे देखना चाहिए.

सेट पर भावुक पल

वीडियो में धर्मेंद्र अपने आखिरी शूटिंग दिन पर केक काटते दिखते हैं. उनके साथ निर्देशक और सह-कलाकार मौजूद थे. वे मानते हैं कि आज का दिन उनके लिए थोड़ा उदास है. अंत में वे सभी से प्यार भरे शब्दों में माफी भी मांगते हैं और कहते हैं मैं आप सभी से प्यार करता हूं. कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ करना.

सनी देओल का भावुक संदेश

इस वीडियो के साथ सनी देओल ने अपने पिता के लिए एक भावनात्मक संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि उनके पिता की मुस्कान और प्यार हमेशा याद रहेगा. ये फिल्म उनके पिता की ओर से दर्शकों के लिए आखिरी तोहफा है.

पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़ आ गई. बॉबी देओल समेत कई लोगों ने प्यार भरे संदेश दिए. धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में और यादें हमेशा जीवित रहेंगी.