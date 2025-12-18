Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह

Dharmendra Last Movie: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर अब भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाए हुए है. वहीं रणवीर सिंह स्टारर इस पिक्चर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड कायम किया है. ये अपने दूसरे वीकेंड पर बड़ी कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन रही है. इसी बीच डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ को जनवरी तक टाल दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फैंस के सिर पर धुरंधर का भूत सवार है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.

अगले साल रिलीज होगी धर्मेंद्र की फिल्म

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार, 17 दिसंबर को, ‘इक्कीस’ के प्रोड्यूसर्स मैडॉक फिल्म्स ने एक पोस्टर शेयर करके फिल्म की नई रिलीज़ डेट की घोषणा की. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. जानकारी के मुताबिक पोस्टर के साथ, प्रोड्यूसर्स ने लिखा, “इस नए साल पर, खुद को हिम्मत का तोहफ़ा दें. ‘इक्कीस’ का फाइनल ट्रेलर इस वीकेंड सिनेमाघरों में आ रहा है. महान डायरेक्टर श्रीराम राघवन की पहली वॉर फिल्म में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है.

आखिर क्यों लिया ये फैसला

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को पोस्टपोन करने के फैसले की तारीफ की और X पर लिखा, “हिंदी मीडियम और छलावा को पोस्टपोन करने का फैसला उनके हक में रहा. दोनों को आखिरकार क्लियर रन मिला. दिनेश विजान ने यह तीसरी बार किया है. इक्कीस, जो पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, अब एक हफ़्ते बाद 1 जनवरी 2026 को आएगी. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. साथ ही, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर अवतार इस शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को भारत में रिलीज़ होगी.”

