Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह

Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह

Dharmendra Last Movie: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर अब भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाए हुए है. वहीं रणवीर सिंह स्टारर इस पिक्चर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड कायम किया है. ये अपने दूसरे वीकेंड पर बड़ी कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन रही है.

By: Heena Khan | Published: December 18, 2025 12:23:51 PM IST

dharmendra ikkis
dharmendra ikkis


You Might Be Interested In

Dharmendra Last Movie: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर अब भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाए हुए है. वहीं रणवीर सिंह स्टारर इस पिक्चर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड कायम किया है. ये अपने दूसरे वीकेंड पर बड़ी कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन रही है. इसी बीच डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ को जनवरी तक टाल दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फैंस के सिर पर धुरंधर का भूत सवार है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.

अगले साल रिलीज होगी धर्मेंद्र की फिल्म

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार, 17 दिसंबर को, ‘इक्कीस’ के प्रोड्यूसर्स मैडॉक फिल्म्स ने एक पोस्टर शेयर करके फिल्म की नई रिलीज़ डेट की घोषणा की. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. जानकारी के मुताबिक पोस्टर के साथ, प्रोड्यूसर्स ने लिखा, “इस नए साल पर, खुद को हिम्मत का तोहफ़ा दें. ‘इक्कीस’ का फाइनल ट्रेलर इस वीकेंड सिनेमाघरों में आ रहा है. महान डायरेक्टर श्रीराम राघवन की पहली वॉर फिल्म में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है.

Viral Video: ‘अगर कहीं और छू देते तो’, CM Nitish Kumar के बुर्का कांड के बाद संजय निषाद का बयान, महिलाओं को लेकर बोली ‘अटपटी…

आखिर क्यों लिया ये फैसला 

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को पोस्टपोन करने के फैसले की तारीफ की और X पर लिखा, “हिंदी मीडियम और छलावा को पोस्टपोन करने का फैसला उनके हक में रहा. दोनों को आखिरकार क्लियर रन मिला. दिनेश विजान ने यह तीसरी बार किया है. इक्कीस, जो पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, अब एक हफ़्ते बाद 1 जनवरी 2026 को आएगी. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. साथ ही, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर अवतार इस शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को भारत में रिलीज़ होगी.”

Weird News: दुनिया का एक ऐसा जानवर जो है ‘बुलेटप्रूफ’, कुदरत ने दिया ऐसा कवच; AK-47 भी नहीं पहुंचा सकती चोट,

Tags: Box Office Collectiondharmendrs filmdhurandharikkisranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह
Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह
Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह
Dhurandhar Box Office: धुरंधर की आंधी से धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ फिल्म टली? एक बार फिर बढ़ी रिलीज डेट, जानिए क्या है पीछे की वजह