फिल्मी दुनिया से दूर है धर्मेंद्र का ये नाती, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इतनी चर्चा? क्या ही-मैन है वजह?

Dharmendra Grandson: डैरियन वोहरा आमतौर पर मीडिया और कैमरों से दूर ही रहते हैं. हालांकि, कभी-कभी हेमा मालिनी या उनकी बेटियों द्वारा शेयर की गई पारिवारिक तस्वीरों में उनकी झलक दिखाई दे जाती है. इन्हीं तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने डैरियन की तुलना उनके नाना धर्मेंद्र से की है.

फैंस का कहना है कि डैरियन के चेहरे और उनके सहज अंदाज में धर्मेंद्र की झलक साफ दिखाई देती है. धर्मेंद्र को उनके जमाने में ‘ही-मैन’ कहा जाता था और अब लोग मानते हैं कि उनके नाती में भी वही सादगी और आकर्षण नजर आता है. कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आगे चलकर डैरियन फिल्मी दुनिया में आए, तो वे अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं.

पोते-पोतियों के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता

धर्मेंद्र कुल मिलाकर 13 पोते-पोतियों के दादा और नाना हैं. हेमा मालिनी पहले भी बता चुकी हैं कि उनके पांचों नाती-पोतियां अपने नानू से बहुत प्यार करते थे. जब भी बच्चे उनके आसपास होते थे, धर्मेंद्र बेहद खुश रहते थे.

धर्मेंद्र का बड़ा परिवार

धर्मेंद्र के परिवार में कई जाने-माने नाम शामिल हैं. उनकी पहली शादी से बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जो फिल्म जगत में एक्टिव हैं. दूसरी शादी से उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

उनके अन्य पोते-पोतियों में सनी देओल के बेटे करण देओल और राजवीर देओल, बॉबी देओल के बेटे आर्यमान और धरम देओल, ईशा देओल की बेटियां राध्या और मिराया और अहाना देओल की जुड़वां बेटियां अस्त्रिया और एडिया शामिल हैं.

सादगी जिसने दिल जीता

हाल में सामने आई कुछ अनदेखी पारिवारिक तस्वीरों में डैरियन का सहज और स्वाभाविक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया. फैंस का कहना है कि यही सादगी धर्मेंद्र की पहचान रही है, चाहे पर्दे पर हो या असल जिंदगी में. शायद यही वजह है कि लोग डैरियन में अपने पसंदीदा अभिनेता की झलक देख पा रहे हैं.