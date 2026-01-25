क्या सच में धनुष और मृणाल ठाकुर ने कर ली है शादी? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा Video

Dhanush Mrunal Thakur Wedding Video: हाल ही में इंटरनेट पर धनुष और मृणाल ठाकुर का एक एआई-जनरेटेड शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों एक्टर और एक्ट्रेस को पारंपरिक साउथ इंडियन शादी के रीति-रिवाजों के साथ दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से फैल रहा है, हालांकि पहले ही खबरें आ चुकी थीं कि कपल 14 फरवरी, 2026 को शादी करने का प्लान नहीं बना रहा है.

वीडियो में कई एआई-जनरेटेड सेलिब्रिटी भी शादी में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जैसे त्रिशा कृष्णन, श्रुति हासन, अनिरुद्ध रविचंदर, अजीत कुमार, दुल्कर सलमान और थलपति विजय. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी दृश्य डिजिटल टूल्स की मदद से बनाए गए हैं और रियल नहीं हैं.

धनुष और मृणाल ठाकुर के शादी के अफवाहें

धनुष और मृणाल ठाकुर के अफेयर की खबरें पिछले साल से चर्चा में हैं, हालांकि, दोनों ने कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार या खंडित नहीं किया है. हाल ही में ऑनलाइन ये दावा किया गया कि दोनों फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं. लेकिन अभिनेताओं के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह नकार दिया.

शादी की अफवाहों पर प्रतिक्रिया

मृणाल के करीबियों ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं. ये सिर्फ अफवाह है जो किसी वजह से फैल गई है. स्रोत ने ये भी बताया कि अफवाहित शादी का समय मृणाल के व्यस्त काम के शेड्यूल के कारण भी असंभव है.

उनकी फरवरी में एक फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके बाद मार्च में एक तेलुगु फिल्म. ऐसे समय में शादी की योजना बनाना मुश्किल है.

अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई?

धनुष और मृणाल के डेटिंग अफवाहें पहली बार अगस्त 2025 में सामने आईं, जब मृणाल अपनी फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ की प्रीमियर में तमिल स्टार धनुष का गर्मजोशी से स्वागत करती दिखीं. उनके इस इंटरेक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इसके पहले, मृणाल की उपस्थिति धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की रैप पार्टी में भी चर्चा का कारण बनी थी. हालांकि, अब तक दोनों ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में कोई बयान नहीं दिया है.