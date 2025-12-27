‘फेक ब्यूटी’…Dhruv Rathee के निशाने पर दीपिका पादुकोण, फैंस ने जमकर लगाई फटकार! – Video

Dhruv Rathee on Deepika Padukone: फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं. इस बार ध्रुव राठी अपने बॉलीवुड कॉन्टेंट को लेकर चर्चाओं में हैं. हाल ही में ध्रुव ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की आलोचना करते हुए प्रोपेगैंडा बताया था. वहीं अब एक बार फिर से ध्रुव ने अपने नए यूट्यूब वीडियो में दीपिका पादुकोण का जिक्र किया है और एक्ट्रेस का जिक्र करते हुए अपना स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है. ध्रुव राठी की वीडियो पर दीपिका के फैंस ने जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया है.
‘फेक ब्यूट…’
वीडियो क्रिएटर ध्रुव राठी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो का टाइटल ‘बॉलीवुड सेलेब्रिटीज फेक ब्यूटी’ रखा है. इस वीडियो में ध्रुव राठी ने दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, काजोल और प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड हसीनाओं का नाम लिया है. यूट्यूबर ने दावा किया कि इन सभी ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है.
ध्रुव राठी का वीडियो वायरल
ध्रुव राठी ने वीडियो में आगे कहा, ‘जब इन एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत की थी. उस समय इन सभी का स्किन टोन काफी डार्क थी. लेकिन अब उनकी स्किन काफी लाइट दिखती हैं. इन एक्ट्रेस की गोरी स्किन का राज ना कोई क्रीम है और ना ही धूप से बचना है. असल में यह सभी एक्ट्रेस ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं. यह स्किन लाइटनिंग का पॉपुलर तरीका है.”
फैंस ने लगाई क्लास
ध्रुव के इस वीडियो को देख दीपिका के फैंस जमकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी की खूब क्लास लगाई. जिसके बाद यह विवाद रेडिट पर सामने आया. जहां दीपिका के फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आए. एक फैन ने कहा कि “लाइटिंग से मदद मिलती है, साथ ही फाइनल कट में एडिटिंग भी की जाती है. लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराया है” एक और यूजर ने लिखा कि “उनकी बचपन की तस्वीरें देखिए, वो सांवली नहीं थी.”