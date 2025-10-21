Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Deepika Padukone Daughter First Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने दिवाली पर अपने फैंस को सबसे बड़ा गिफ्ट दे डाला है. जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा दो साल के बाद दुनिया को दिखा दिया है. जी हां, दिवाली के एक दिन बाद दीपिका और रणवीर (Deepika Ranveer Daughter) ने अपनी बेटी के साथ एथिनिक ड्रेस में दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. दुआ (Dua Padukone Photos) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही चारों तरफ छा गई हैं, जिसके बाद पावर कपल के फैंस नन्हीं गुड़िया की बलाईयां लेते नहीं थक रहे हैं.

दीपिका पादुकोण ने दिखाया बिटिया रानी का चेहरा

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने ज्वाइंट पोस्ट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और फोटोज में अपनी राजकुमारी के साथ पोज किया है. फोटोज में दीपिका पादुकोण लाल सुर्ख सूट पहने दिखाई दे रही हैं, तो रणवीर ने व्हाइट कलर की शेरवानी में स्टाइल दिखाया है. वहीं, सेंटर ऑफ अट्रेक्शन दुआ पादुकोण सिंह (Dua First Photos Viral) भी लाल रंग का सूट पहने क्यूट स्माइल के साथ दिख रही हैं.

फोटोज में देखा जा सकता है कि दुआ पादुकोण के माथे पर छोटी-सी ब्लैक बिंदी भी लगी है और साथ ही उनके बालों को दो छोटी-छोटी पोनियों में बांधा गया है. दीपिका और रणवीर ने बेटी दुआ के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. जिनमें से एक में दीपिका (Deepika Daughter Photos) अपनी बेटी के पूजा के समय हाथ जोड़कर बैठी नजर आ रही हैं. इस दिवाली दुआ पादुकोण की फोटोज ने इंटरनेट पर बवाल काट दिया है.

ये भी पढ़ें: भाईजान हैं ‘इनसिक्योर’, अपने ही भाई अरबाज से करते हैं ‘नफरत’! दबंग डायरेक्टर के नए आरोपों ने हिलाया बॉलीवुड



दीपिका पादुकोण ने सभी कंट्रोवर्सियों पर लगाया फुलस्टॉप

बता दें, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversies) इस साल बैक-टू-बैक 2 बड़ी फिल्मों से बाहर हुई हैं. पहली फिल्म संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट थी. स्पिरिट से बाहर होने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हुई थीं कि मां बनने के बाद एक्ट्रेस ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. इसके बाद कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्ट कर दीपिका के फिल्म के सीक्वल से बाहर होने की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में साथ ही लिखा था कि फिल्म ज्यादा डेडिकेशन की डिमांड करती है. दीपिका पादुकोण के कल्कि 2898 एडी से बाहर होने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हुई थीं कि एक्ट्रेस ने फीस के साथ प्रॉफिट में शेयर की डिमांड की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका को लेकर कई तरह की हुई थीं.

ये भी पढ़ें: Salman Khan की हिरोइन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से वायरल हुई शॉकिंग Photo

