Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Deepika Ranveer Daughter Photos: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने इर्द-गिर्द चल रही सभी कंट्रोवर्सी पर इस दिवाली फुलस्टॉप लगा दिया है. कपल ने बेटी के जन्म के दो साल बाद उसका चेहरा रिवील कर दिया है. दुआ पादुकोण की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 21, 2025 10:06:34 PM IST

Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Deepika Padukone Daughter First Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने दिवाली पर अपने फैंस को सबसे बड़ा गिफ्ट दे डाला है. जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा दो साल के बाद दुनिया को दिखा दिया है. जी हां, दिवाली के एक दिन बाद दीपिका और रणवीर (Deepika Ranveer Daughter) ने अपनी बेटी के साथ एथिनिक ड्रेस में दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. दुआ (Dua Padukone Photos) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही चारों तरफ छा गई हैं, जिसके बाद पावर कपल के फैंस नन्हीं गुड़िया की बलाईयां लेते नहीं थक रहे हैं. 

दीपिका पादुकोण ने दिखाया बिटिया रानी का चेहरा 

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने ज्वाइंट पोस्ट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और फोटोज में अपनी राजकुमारी के साथ पोज किया है. फोटोज में दीपिका पादुकोण लाल सुर्ख सूट पहने दिखाई दे रही हैं, तो रणवीर ने व्हाइट कलर की शेरवानी में स्टाइल दिखाया है. वहीं, सेंटर ऑफ अट्रेक्शन दुआ पादुकोण सिंह (Dua First Photos Viral) भी लाल रंग का सूट पहने क्यूट स्माइल के साथ दिख रही हैं. 

View this post on Instagram

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

फोटोज में देखा जा सकता है कि दुआ पादुकोण के माथे पर छोटी-सी ब्लैक बिंदी भी लगी है और साथ ही उनके बालों को दो छोटी-छोटी पोनियों में बांधा गया है. दीपिका और रणवीर ने बेटी दुआ के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. जिनमें से एक में दीपिका (Deepika Daughter Photos) अपनी बेटी के पूजा के समय हाथ जोड़कर बैठी नजर आ रही हैं. इस दिवाली दुआ पादुकोण की फोटोज ने इंटरनेट पर बवाल काट दिया है.  

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: भाईजान हैं ‘इनसिक्योर’, अपने ही भाई अरबाज से करते हैं ‘नफरत’! दबंग डायरेक्टर के नए आरोपों ने हिलाया बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण ने सभी कंट्रोवर्सियों पर लगाया फुलस्टॉप

बता दें, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversies) इस साल बैक-टू-बैक 2 बड़ी फिल्मों से बाहर हुई हैं. पहली फिल्म संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट थी. स्पिरिट से बाहर होने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हुई थीं कि मां बनने के बाद एक्ट्रेस ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. इसके बाद कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्ट कर दीपिका के फिल्म के सीक्वल से बाहर होने की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में साथ ही लिखा था कि फिल्म ज्यादा डेडिकेशन की डिमांड करती है. दीपिका पादुकोण के कल्कि 2898 एडी से बाहर होने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हुई थीं कि एक्ट्रेस ने फीस के साथ प्रॉफिट में शेयर की डिमांड की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका को लेकर कई तरह की हुई थीं. 

ये भी पढ़ें: Salman Khan की हिरोइन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से वायरल हुई शॉकिंग Photo

Tags: bollywood newsDeepika PadukoneDua Padukone Singhentertainment newshome-hero-pos-1ranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025

बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस...

October 21, 2025

Bhai Dooj 2025 Latest Mehndi Design: हाथों में लगाएं ये...

October 21, 2025

अगर दिख रहे हैं ऐसे सपने, तो होने वाले हैं...

October 21, 2025
Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!
Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!
Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!
Deepika Padukone का मास्टरस्ट्रोक, सभी कंट्रोवर्सी पर लगा दिया बेटी दुआ का चेहरा दिखाकर फुलस्टॉप!