Deepika Controversy: जब दीपिका ने किया था सनातन धर्म का अपमान! शाहरुख खान को भी झेलनी पड़ी थी बेइज्जती, जानिए क्या है पूरा विवाद

Besharam Rang Controversy: बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण, 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के रिलीज़ होने के बाद एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गईं. शाहरुख खान के साथ इस हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर में दीपिका ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जो साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक थी. पठान ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉलीवुड के थिएटर में दबदबे को फिर से ज़िंदा किया, लेकिन यह विवादों से अछूती नहीं रही.

बेशरम रंग पर हुआ बवाल

हंगामा तब शुरू हुआ जब फिल्म का पहला गाना, बेशरम रंग, रिलीज़ हुआ. इस गाने में दीपिका कई ग्लैमरस आउटफिट्स में नज़र आईं, जिसमें एक केसरिया रंग की बिकिनी भी शामिल थी, और गाने ने तुरंत सबका ध्यान खींचा. हालांकि, जो एक स्टाइलिश और सेंसुअल डांस सीक्वेंस होना था, वो जल्दी ही एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया, जिसमें राजनीतिक समूहों, धार्मिक नेताओं और एक्टिविस्ट्स ने विज़ुअल्स की निंदा की और फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दीपिका पादुकोण की भगवा बिकिनी विवाद

बेशर्म रंग गाने पर मुख्य आपत्ति कई दक्षिणपंथी समूहों और नेताओं ने जताई, जिन्हें गाने में केसरिया रंग की बिकिनी का इस्तेमाल आपत्तिजनक लगा. उन्होंने तर्क दिया कि केसरिया रंग, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है, उसे बेशर्म शब्द से जोड़कर उसका अपमान किया जा रहा है. आलोचकों ने फिल्म निर्माताओं पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया. कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, शाहरुख खान के पुतले जलाए गए और फिल्म के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं सहित कुछ राजनेताओं ने मांग की कि फिल्म के दृश्यों को एडिट किया जाए या पूरी तरह से बैन कर दिया जाए. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपत्ति उठाने वाले पहले लोगों में से थे, उन्होंने सुझाव दिया कि यह गाना धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है और अगर बदलाव नहीं किए गए तो संभावित परिणामों की चेतावनी दी.

