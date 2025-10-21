Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसपर लट्टू था Dawood Ibrahim! फिल्म में नहीं लिया तो प्रोड्यूसर की कर दी हत्या

बताते हैं कि डॉन अनीता पर इस कदर लट्टू था कि वो उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लगातार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पर प्रेशर डालता रहता था.

By: Kavita Rajput | Published: October 21, 2025 12:24:05 PM IST

बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी आया था जब अंडरवर्ल्ड तय करता था कि फिल्में कैसे बनाना है. कौन हीरो होगा और कौन हीरोइन, यह था 80-90 का वो समय जब दाऊद इब्राहिम की D कंपनी का खौफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सिर चढ़कर बोलता था. ठीक इसी समय में बॉलीवुड में एंट्री होती है पाकिस्तानी मूल की एक एक्ट्रेस अनीता अयूब (Anita Ayub) की जो बेहद कम समय में सबकी नजरों में छा जाती हैं लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं  की थी. आइये जानते हैं अनीता की क्राइम, थ्रिल और ग्लैमर से जुडी सनसनीखेज कहानी….

दाऊद का आ गया था अनीता पर दिल 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनीता का जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था. एक्टिंग का सपना लिए वे पाकिस्तान से भारत आ गईं और यहां उन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. इसके बाद कुछ दिनों तक अनीता ने मॉडलिंग की, इस दौरान उन्हें देव साहब ने अपनी फिल्म ‘प्यार का तराना’ (1993) से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया. इसके बाद अनीता कुछ और फिल्मो में नजर आईं लेकिन इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर उनपर पड़ी. इसके बाद शुरू हुआ असली खेल.

फिल्मों में लेने के लिए डालने लगे प्रेशर 
बताते हैं कि डॉन अनीता पर इस कदर लट्टू था कि वो उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लगातार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पर प्रेशर डालता रहता था. इसी क्रम में उसने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी पर प्रेशर डाला लेकिन उन्होंने अनीता को फिल्म में लेने से मना कर दिया. नतीजा ये हुए कि जावेद की ह्त्या कर दी गई. ये बात पूरी इंडस्ट्री में फ़ैल गई, जिसके बाद सबने अनीता से किनारा कर लिया उन्हें काम मिलना बंद हो गया. 

भारत छोड़ विदेश जा बसीं अनीता 
इस घटना के बाद अनीता ने भारत छोड़ दिया और एक इंडियन बिज़नेसमैन से शादी करके विदेश सैटल हो गईं, हालांकि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली जिसके बाद अनिता वापस पाकिस्तान आ गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में अनीता ने दोबारा शादी की लेकिन अब वे कहां और किस हाल में हैं इसकी जानकारी नहीं है.

