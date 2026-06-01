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Cocktail 2 Starcast Fees: ‘कॉकटेल 2’ की स्टारकास्ट पर मेकर्स ने की नोटों की बारिश, जानिए किसे मिली सबसे मोटी रकम?

Cocktail 2 Starcast Fees: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म की स्टारकास्ट की फीस जानें यहां....

By: Preeti Rajput | Published: June 1, 2026 1:00:20 PM IST

‘कॉकटेल 2’ की स्टारकास्ट की फीस जानें यहां...
‘कॉकटेल 2’ की स्टारकास्ट की फीस जानें यहां...


Cocktail 2 Starcast Fees: बॉलीवुड फिल्म ‘कॉकटेल 2’ रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. तीनों को एक साथ फिल्म में देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसे-जैसे रिलीज डेट पास आती जा रही है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. वहीं अब फिल्म की स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है. आइए जानते हैं फिल्म की कास्ट पर मेकर्स का कितना पैसा लगा है? 

फिल्म की स्टार कास्ट की फीस 

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना तीनों कॉकटेल 2 में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर को 35 रुपये चार्ज किया गया है. उन्हें बाकी स्टार कास्ट से ज्यादा फीस मिली है. कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को 15-15 करोड़ रुपये की फीस मिली है. अगर फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म 80 करोड़ में बनकर तैयार हुई है. 

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शाहिद कपूर और कृति सेनन

बता दें कि, शाहिद कपूर और कृति सेनन पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं. साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में दोनों एक साथ नजर आए थे. दोनों को दर्शकों ने एक साथ काफी पसंद किया था. वहीं दोनों अब ‘कॉकटेल 2’ में साथ नजर आने वाले हैं. हालांकि, रश्मिका मंदाना पहली बार दोनों के साथ फिल्म में नजर आएंगी. 

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कब रिलीज होगी फिल्म? 

‘कॉकटेल 2’ के ट्रेलर इस हफ्ते रिलीज किया जा सकता है. फिल्म 19 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. शाहिद, कृति और रश्मिका अपनी फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मेकर्स ने फिल्म के 3 गाने रिलीज कर दिए हैं. जो दर्शकों को खूब पसंद आए हैं. 

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Tags: Cocktail 2kriti sanonRashmika MandannaShahid Kapoor
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