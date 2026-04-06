Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा

Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा

Chiraiya Web Series: सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुई सीरीज चिरैया पर एक्टर सिद्धार्थ ने कुछ बाते कहीं हैं. उन्होंने चर्चित ब्लेड वाले सीन पर कुछ बाते बताई हैं. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: April 6, 2026 4:13:59 PM IST

Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा


Chiraiya Web Series: हाल ही में आई वेब सीरीज चिरैया का एक सीन ऐसा था जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और हर महिला कांप गई थी. ये सीन पूजा औक अरुण के हनीमून का था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी के बाद दोनों कपल हनीमून पर मनाली जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसा होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा. चिरैया वेब सीरीज में अरुण का रोल सिद्धार्थ ने प्ले किया था, वहीं पूजा का रोल प्रसन्ना ने निभाया था. अरुण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूजा को अपना प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काटना पड़ा था. डायरेक्टर ने उन्हें समझाया था.

You Might Be Interested In

क्या समझाया था?

सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें जो ब्रीफ दिया गया था उसमें था- कि जब शादी हुई थी तो हमारे सामने भैइया भाभी का कमरा था, इसलिए जो अरुण के दिमाग में सुहागरात को लेकर जो चीजे थी वो नहीं हो पाती और घर पर भी काफी लोग है, नीचे फंक्शन भी चल रहा होता है तो फिर जब आप हनीमून पर जाते हैं तो वहां पर समय होता है अपनी फैंटेसी को पूरा करने का क्योंकि उस समय कोई भी पास में नहीं होता है. आप हनीमून पर हैं और यही सब करने भी आए हैं.

क्या घूम रहा था सिद्धार्थ के दिमाग में?

जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि ब्लेड वाले सीन को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा था तो उन्होंने बताया कि अगर उस समय मैं सिद्धार्थ होता तो मैं वो सब न कर पाता लेकिन मैं अरुण था तो मेरे मन में सिर्फ सेक्स घूम रहा था, अगर पूजा बाथरूम से बाहर आती और उसको पीरियड्स होता तो भी अरुण वो सब करता क्योंकि उस पॉइंट पर मेरी सोच वही थी, मुझमें इतनी हवस थी.

You Might Be Interested In

प्रसन्ना ने बताई आपबीती?

जब प्रसन्ना से पूछा गया कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या था तो उन्होंने बताया कि मैं तब भी ब्लैंक थी और मैं अभी भी ब्लैंक हूं. मुझे काफी डर वाली फीलिंग थी जिसे मैं बता नहीं सकती.

चिरैया के बारे में

चिरैया एक 6 एपिसोड की वेबसीरिज है जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने और रेप करने पर रौशनी डाली गई है. इसमें दिव्या दत्ता हैं जो कम पढ़ी लिखी है और उन्होंने कमलेश उर्फ जेठानी का रोल निभाया है. इस सीरिज में कमलेश को बेटा नहीं था और उन्होंने अरुण को अपने बच्चे की तरह पाला, फिर जब अरुण की शादी हो जाती है तो देवरानी के साथ हुए अन्याय को लेकर वो उसे न्याय दिलाना चाहती है. 

You Might Be Interested In
Tags: ChiraiyaChiraiya Web Series
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, जानें इसे...

April 6, 2026

ब्रोकली खाने के अनोखे फायदे

April 6, 2026

केवल भारत ही नहीं…इन 5 देशों तक फैला है हिमालय

April 5, 2026

कॉफी के फायदे त्वचा के लिए

April 5, 2026

दही में ये मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा इंस्टेंट निखार

April 5, 2026

ईरान में कैसे कहते हैं I Love You? सुनते ही...

April 4, 2026
Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा
Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा
Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा
Chiraiya Web Series: वेब सीरीज चिरैया में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाई थी ब्लेड, सिद्धार्थ शॉ ने किया खुलासा