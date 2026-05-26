Chand Mera Dil Box office Day 4: चौथे दिन औंधे मुंह गिरी लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म, जानें कलेक्शन

Chand Mera Dil Box office Day 4: लक्ष्य और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर और गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करेगी. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म को लोगों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसका असर अब इसकी कमाई पर भी साफ नजर आने लगा है.

फिल्म ने शुरुआती दिनों में ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन वीकेंड खत्म होते ही इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली. खासकर सोमवार के आंकड़ों ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है. रविवार को जहां फिल्म ने अच्छी कमाई की थी, वहीं सोमवार को इसकी कमाई अचानक नीचे आ गई. ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म लोगों को थिएटर तक खींच पाने में कितनी सफल रहती है.

चार दिनों में इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘चांद मेरा दिल’ ने रिलीज के पहले दिन 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद वीकेंड पर फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला और रविवार को इसने 4.25 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन सोमवार को फिल्म केवल 2.25 करोड़ रुपये ही जुटा पाई. चार दिनों में फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 13.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15.76 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है. इस फिल्म में पहली बार लक्ष्य और अनन्या पांडे की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई है. दोनों की कैमिस्ट्री को कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि कुछ लोगों को कहानी और स्क्रीनप्ले कमजोर लगे.

बजट निकाल पाएगी फिल्म?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘चांद मेरा दिल’ को लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. ऐसे में फिल्म को हिट साबित होने के लिए आने वाले दिनों में अच्छी कमाई करनी होगी. फिल्म में आस्था सिंह, प्रथम राठौड़, आशीष दुबे और अंकुर पोद्दार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये फिल्म अपने बजट से आगे निकल पाएगी या नहीं.