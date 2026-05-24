Chand Mera Dil Box Office Collection Day 2: ‘चांद मेरा दिल’ को वीकेंड पर मिला फायदा, दो दिनों में कमाएं करोड़ों, जानें आकड़ा

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 2: चांद मेरा दिल ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई है. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कमाई में शनिवार को बड़ा उछाल देखने को मिला. फिल्म ने दूसरे दिन भारत में करीब 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो पहले दिन की तुलना में लगभग 21.7 प्रतिशत ज्यादा है.

दो दिनों में इतना हुआ कुल कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन के साथ इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 6.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन दो दिनों में 7.89 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

फिल्म को खासतौर पर बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी थोड़ी धीमी रही, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला. दोपहर, शाम और रात के शो में सिनेमाघरों में अच्छी भीड़ रही, जिससे फिल्म की कमाई को मजबूती मिली.

विदेशों में भी दिखा फिल्म का असर

भारत के अलावा विदेशों में भी फिल्म की कमाई में दूसरे दिन सुधार देखने को मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में करीब 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन 80 लाख रुपये तक पहुंच गया है. दुनियाभर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 8.69 करोड़ रुपये हो चुका है.

धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म

फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जबकि इसे [Dharma Productions] के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.