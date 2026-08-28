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एक्ट्रेस कृति सेनन के बाद अब सेलिना जेटली के रक्षाबंधन लुक को लेकर शुरू हुआ विवाद, डीप नेक ब्लाउज देख भड़के लोग

अभिनेत्री सेलिना जेटली रक्षाबंधन के कार्यक्रम में लाल रंग का डीप नेक ब्लाउज पहनकर पहुंची और राखी बांधते हुए दिख रही है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. लोग उनपर परंपराओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 28, 2026 10:39:09 PM IST

सेलिना जेटली के डीपनेक ब्लाउज पर विवाद
सेलिना जेटली के डीपनेक ब्लाउज पर विवाद


बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब अभिनेत्री सेलिना जेटली पहनावे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. दरअसल, सेलिना जेटली को हाल ही में मुंबई में रक्षाबंधन के एक कार्यक्रम में फ्लोरल साड़ी के साथ लाल रंग का डीप नेक ब्लाउज पहने देखा गया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

लोग उन पर हिंदू त्योहार की परंपराओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. एक यूजर ने X पर लिखा कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर सेलिना का पहनावा संस्कृति और परंपराओं को ठेस पहुंचाने वाला है. यूजर ने उनके लुक को लेकर बिंदी, सिंदूर, चूड़ियों और दूसरे पारंपरिक प्रतीकों का भी जिक्र किया.

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‘लोगों की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी’

वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि त्योहार मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनके रीति-रिवाज और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है. इसके अलावा यूजर ने पोस्ट किया- “कृति सेनन के बाद अब सेलिना जेटली भी रक्षाबंधन पर इतने खुले कपड़े पहनकर त्योहार मना रही हैं. हिंदू त्योहार के लिए उनके पहनावे को देखिए, यह संस्कृति और परंपरा का अपमान है. क्लीवेज दिख रहा है, बिंदी नहीं लगाई, सैंडल पहनी हैं , सिंदूर नहीं लगाया, चूड़ियां नहीं पहनी, लगता है बॉलीवुड कभी सीखता नहीं है.”

फिलहाल सेलिना जेटली की ओर से अभी तक ट्रोल होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन, रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपने भाई को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट भी शेयर की है. सेलिना के भाई और रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली फिलहाल अबू धाबी में हिरासत में हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें सितंबर 2024 से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों के चलते हिरासत में रखा गया है. हालांकि, मामले की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. सेलिना लंबे वक्त से अपने भाई को भारत वापस लाने की कोशिश कर रही हैं.

रक्षाबंधन पर सेलिना जेटली ने भाई को कुछ इस तरह किया याद

रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने भाई के साथ पुरानी यादों को याद करते हुए लिखा कि विक्रांत उनसे इस बात पर नाराज हुआ करते थे कि उनकी भेजी राखियां अक्सर समय पर उन तक नहीं पहुंचती थीं. सेलिना ने लिखा कि कभी वह राखी देर से भेजती थीं और कभी राखी पहुंच ही नहीं पाती थी. लेकिन आज वह कुछ भी देने को तैयार हैं, बस एक बार फिर उनका भाई उनसे राखी देर से पहुंचने की शिकायत कर दे.

दूसरी तरफ सेलिना अपने बच्चों को वापस पाने के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. उनके बच्चे उनसे अलग रह रहे पति पीटर हाग के साथ ऑस्ट्रिया में हैं. इन सब वजहों से पिछले कई काफी समय से वह चर्चा में बनी हुई हैं.

Tags: bollywood newsCelina Jaitly
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